Sheinbaum llama a gobernadores a unir esfuerzos en el combate a la extorsión

Aunque dijo que hay reducción en distintos delitos en todo el país, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a las y los gobernadores, a trabajar juntos para erradicar la combate a la extorsión que señaló, aún tiene gran percepción entre la ciudadanía.

Al encabezar la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Primera Mandataria destacó la colaboración en seguridad, la atención a causas delictivas, la coordinación con autoridades y el fortalecimiento de programas educativos para evitar dijo, que los jóvenes caigan en redes criminales, sin embargo señaló, aún hay gran pendiente en la extorsión.

En Palacio Nacional, encabezamos el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con la estrategia integral, trabajamos todos los días para construir la paz, fruto de la justicia. pic.twitter.com/UCC6FLmEa8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 11, 2025

52° sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 8ta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil en Palacio Nacional. Ampliar

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la percepción de la extorsión?

“Es lo que nos está afectando en la percepción, porque si uno ve la victimización en el delito pues es lo que en distintos lugares la gente reporta, no como delito que se presenta en las Fiscalías, sino como denuncia ante el INEGI, un delito que afecta en distintos niveles… yo creo que si esto lo tomamos entre todos como algo fundamental vamos a avanzar mucho más, juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y creo que trabajando juntos el próximo año, a finales del próximo año cuando nos veamos en esta sesión ordinaria podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión”. — Claudia Sheinbaum

Y es que previamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas deteniendo a más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados del país, ante ello presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión.

“Este acuerdo establece la armonización legislativa en los estados, la creación de áreas especializadas en las fiscalías, y en el caso donde ya existan su fortalecimiento, el fortalecimiento de la operación del 089, y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito. Con ello daremos mayor certidumbre a las víctimas y consolidaremos un enfoque nacional que permita a todas las entidades federativas actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes. También revisaremos los avances derivados de acuerdos aprobados en sesiones anteriores. El diagnóstico nacional de las policías estatales, el funcionamiento del modelo de homologación de academias e institutos, y los estándares de certificación de agentes de investigación e inteligencia que siguen avanzando para que cada corporación cuente con personal mejor preparado y procesos equivalentes”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

52° sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 8ta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil en Palacio Nacional. Ampliar

¿Qué reformas solicitaron los estados?

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que este acuerdo se instruyó a los gobernadores a presentar ante sus congresos locales las iniciativas de reforma legislativa correspondientes para la armonización de sus marcos jurídicos, algo que la mayoría de los mandatarios estatales afirmaron que ya realizan; mientras Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, propuso una reforma en la materia.

“La posibilidad que los riesgos procesales destacados al inicio se concreticen y eviten que se produzca la prueba o cargo de esa persona, denunciante o víctima o testigo protegido por lo que es necesario una reforma al artículo 220, párrafo segundo, última parte del Código Nacional de Procedimientos Penales en que se establezca que puede subsistir el anonimato reserva de identidad reservada de la persona o personas protegidas hasta el momento del desahogo de la prueba, todo ello con el objetivo de que el pueblo de México logre cero impunidad”. — Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Y es que explicó que de lo contrario se desincentiva la denuncia y en tanto un castigo o seguimiento del caso.

“La existencia y operación de organizaciones delincuenciales en territorio nacional y sobre todo para generar daños de manera significativa, ha influido para que personas con calidades de víctimas, denunciantes o testigos, se abstengan de declarar o ya habiéndolo hecho ante las instancias investigadoras, no comparezcan ante los jueces a sostener lo que saben… ha sido percibido que el descubrimiento de la información de dichas personas, los denunciantes o víctimas en etapas previas al juicio oral ha motivado otros fenómenos delictuosos en perjuicio de dichos declarantes, tales como homicidio, secuestro agravado, desaparición de personas entre otros”. — Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Este miércoles se llevó a cabo la Sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal en las instalaciones de la @SSPCMexico con la presencia del Secretario @OHarfuch y 48 presidentes y presidentas municipales de todo el país.

Se tomaron acuerdos para el… pic.twitter.com/YhCcepwIlm — Marcela Figueroa (@Maffiguer) December 11, 2025

Samuel García de Nuevo León pidió apoyo para avanzar en su entidad y en Jalisco ya que dijo se politiza la entrega de recursos en materia de seguridad.

“En mi caso, y entiendo que también en Jalisco, todo lo que el Ejecutivo propone se nos bloquea en el Congreso. Las iniciativas de extorsión ya las presentamos, están congeladas, no avanzan. Queremos actualizar, por ejemplo, el tema de salarios y no nos actualizan las leyes. El presupuesto, entonces ahí queríamos pedir que busquemos como Mesa Nacional de Seguridad Pública que en temas de seguridad no politicemos y cerremos filas para mejorar la seguridad pública”. — Samuel García, gobernador de Nuevo León

Este 2025 se consolidó como el AÑO DE LA SEGURIDAD para Nuevo León, gracias a la Fuerza Civil y la coordinación que hemos tenido en todo momento con las autoridades federales.



Por esa razón, en esta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional… pic.twitter.com/mqZj2mmcPK — Samuel García (@samuel_garcias) December 11, 2025

Previamente la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señalo seis ejes para mejorar la procuración de justicia en México, incluyendo coordinación entre instituciones, fortalecimiento de fiscalías, modernización de la agencia de investigación y enfoque en delitos de alto impacto.

“En seis ejes. Uno, coordinación de la Fiscalía General de la República con el gabinete federal de seguridad, el fortalecimiento de las fiscalías federales, que en cada uno de los estados ustedes saben existen. Un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reconociendo la importancia de respetar y estar a la altura de los estándares probatorios que exige nuestro sistema penal. Reestructuración interna, modernización y fortalecimiento de la agencia de investigación criminal y priorización de recursos para enfocarlo hacia los delitos de alto impacto. No cesaremos en nuestros esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procuración de la justicia federal”. — Ernestina Godoy, fiscal general de la República

Hoy acudí a la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil y 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional.

Desde ahí, y en cumplimiento del Artículo 27 de la Ley General de Protección Civil, junto con otras personas… pic.twitter.com/rybX9j36iY — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 11, 2025

Sobre los acuerdos en materia de seguridad, se indicó que se instruye a la Fiscalía General de la República a emitir un manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión a más tardar el último día hábil de febrero de 2026.

También aprobaron cuatro acuerdos en materia de fondos federales para la seguridad, entre ellos, la actualización de los ejes estratégicos, programas y subprogramas de prioridad nacional.

52° sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 8ta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil en Palacio Nacional. Ampliar

Además, lo relativo a la aprobación de los criterios de distribución, administración y ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública; y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; por último, acuerdos para fortalecer los registros nacionales de información en seguridad pública.

