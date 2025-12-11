Pedro Haces omitió su historia fotográfica con “El Limones” y dirigentes de CATEM

Pedro Haces, diputado morenista omitió en su video la historia fotográfica que tiene con Edgar "N" "El Limones".

La negación pública del político morenista Pedro Haces sobre presuntos vínculos de la CATEM con Edgar Rodríguez Ortiz, conocido como “El Limones”, generó dudas entre especialistas y periodistas. Javier Garza señaló que la versión del dirigente sindical “no podemos tomarla en serio”, debido a inconsistencias y omisiones relevantes.

¿Qué habría omitido Pedro Haces en su video?

Durante “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin el periodista explicó que Haces “omite una gran parte de la historia que es una serie de fotografías en donde él mismo aparece retratado con Rodríguez Ortiz”, además de imágenes con otros dirigentes de CATEM. A ello se suman reportes que señalan que “El Limones” habría fungido como secretario de organización de la CATEM en Durango, aunque no está claro si el cargo era formal dentro de la estructura.

Como dirigente nacional de CATEM niego rotundamente que Edgar “N” alias “El Limones”, pertenezca a esta gran confederación.@proceso. https://t.co/qomVH5VK0x — Pedro Haces (@PedrohacesO) December 11, 2025

¿Cómo operaba la red de extorsión denunciada por empresarios?

Garza recordó que empresarios de La Laguna “denunciaron las extorsiones desde principio de año y decían que eran extorsiones realizadas a nombre de la CATEM”, apoyadas en la estructura criminal que Rodríguez Ortiz habría construido para la fracción de Los Cabrera, vinculada al Cártel de Sinaloa.Llamó la atención que “Omar García Harfuch no hace referencia que Rodríguez Ortiz estaba vinculado con la CATEM”, pese a que las denuncias empresariales señalaban extorsiones hechas a nombre de la organización sindical y no del cártel.

¿Cuál era el papel de “El Limones” dentro del crimen organizado?

“El Limones” habría ingresado a actividades delictivas desde hace siete años y era identificado como operador para el Cártel de Sinaloa y para Ismael “El Mayo” Zambada. Su célula obedecía a José Luis Cabrera, líder de un grupo dedicado al trasiego de drogas y al huachicol.Además, Rodríguez Ortiz se habría vinculado con estructuras políticas de Morena a través de la CATEM desde 2024, logrando una profunda penetración criminal en autoridades de Durango.

¿Qué autoridades participaron realmente en la detención?

Garza subrayó que el secretario de Seguridad agradeció en redes “la colaboración del gobierno de Coahuila”, pero no la del gobierno de Durango, pese a que ahí ocurrió la detención.Según el periodista, el gobernador Esteban Villegas “ignoró desde que se hicieron las denuncias y las peticiones de ayuda de los empresarios”.

El periodista añadió que los delitos de Los Cabrera estaban ligados a otros negocios, por lo que las extorsiones responderían a una estructura paralela. Finalmente, reportó que anoche ocurrió un cateo relacionado con la CATEM en Gómez Palacio.

