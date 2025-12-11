10 reglas de etiqueta para tener una buena cena de Navidad y no perder el estilo en el intento

La etiqueta en la cena de Navidad / FreshSplash

Llegó esa época maravillosa donde todos nos ponemos sensibles, pero ¡cuidado! Las cenas navideñas, ya sean familiares o del trabajo, son el terreno más peligroso para tu imagen pública. Todos conocemos la anécdota: ese primo, ese jefe, ese amigo que bebió de más, dijo de más, y se convirtió en la leyenda incómoda que resurge cada diciembre.

Para que tú no protagonices el próximo desastre viral, Martha Debayle en W Radio estuvo con Álvaro Gordoa, Rector del Colegio de Imagen Pública, experto en asesoría política y autor de El Método H.A.B.L.A., para que nos revele las reglas esenciales que separan al invitado chic del que arruina la noche.

La imagen NO es un juego

Las fiestas son eventos sociales disfrazados de celebración. No es tiempo de relajarse por completo. Tu reputación se pone a prueba, a veces más que en una junta formal.

La primera impresión, aunque sea entre pavo y ponche, es la que cuenta. Tienes dos caminos, pero la regla es la misma: producción con toque festivo, nunca desaliñado (a).

Formal/Elegante: Si te toca el cocktail elegante, el terciopelo y las lentejuelas moderadas son tus mejores amigos. Hombres, saco sport y camisa arreglada. Olviden las fachas.

elegante, el terciopelo y las lentejuelas moderadas son tus mejores amigos. Hombres, saco sport y camisa arreglada. Olviden las fachas. Casual Familiar: Cómodo, sí, pero nunca jeans rotos o tenis mugrosos. Estás celebrando Navidad. Vestir correctamente te integra; vestir mal, te señala inmediatamente.

El error más común es pensar que el alcohol te da permiso de soltar “la verdad” que nadie te pidió, iniciar peleas triviales o, peor aún, intentar una conquista incómoda. El tip de oro de Álvaro: por cada bebida, un vaso de agua. Diluyes el alcohol, diluyes la pena.

Si dudaste un segundo antes de subir una foto donde tú o alguien más luce comprometido, ¡NO LA SUBAS! Tu reputación dura décadas, pero esa foto vive para siempre.

Algunos consejos para los y las invitadas...

Es importante que no llegues demasiado temprano (parece ansiedad), ni cuando ya están sirviendo el postre (parece falta de interés). 20-30 minutos después de la hora pautada es perfecto para una reunión relajada.

Asimismo, los gestos como un simple “gracias, todo estuvo increíble” a los anfitriones, a quien cocinó, y a quien decoró, suma puntos de oro a tu imagen pública.

Un detalle suma; un exceso incomoda. Lo ideal es algo neutral y compartible: un vino de precio razonable, chocolates finos, o flores. Nunca regalos excesivamente caros o demasiado personales. Un buen regalo demuestra educación. La Navidad se trata de celebrar con alegría, pero con clase y equilibrio. Disfruta, convive, pero no seas el chiste del 25 de diciembre.