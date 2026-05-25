Solo el 8% es feliz en su empleo: Kristien Turner revela cómo lograr el trabajo de tus sueños

MX- Existe una percepción de riesgo: el 72% considera que es un mal momento para buscar un nuevo empleo / Getty Images

Solo el 8% de los trabajadores mexicanos afirma ser feliz en su empleo. El resto se encuentra sobreviviendo, desconectado o simplemente esperando el momento ideal para dar el salto. Si tú formas parte de ese 51% que está buscando activamente nuevas oportunidades laborales pero siente que el mercado está difícil, es momento de cambiar la estrategia.

Martha Debayle recibió en la cabina de W Radio a Kristien Turner, Fundador y CEO de TK Talent Group (firma especializada en talento, cultura organizacional y marca empleadora), quien desmitificó los procesos de selección actuales y compartió las claves definitivas para alcanzar el éxito profesional en una era dominada por la inteligencia artificial y el regreso a lo presencial.

La cruda realidad del mercado laboral en México

Los datos actuales reflejan un estancamiento profesional preocupante:

El 43% de los empleados permanece en su puesto actual únicamente porque irse sería demasiado difícil o costoso económicamente, no por compromiso o crecimiento.

Existe una percepción de riesgo: el 72% considera que es un mal momento para buscar un nuevo empleo.

Sin embargo, el mercado laboral no está cerrado, sino que está cambiando rápido. De acuerdo con Turner, hoy en día no se trata solo de perseguir el sueldo más alto, sino de encontrar empresas con flexibilidad real y oportunidades tangibles de desarrollo.

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Claves de Kristien Turner para conseguir el trabajo de tus sueños

1. Los empleadores buscan capacidad real, no “participación”

Acumular diplomados, bootcamps o talleres generales ya no es suficiente. Existe la trampa del “hice todo correcto”, donde se llenan hojas de currículum con teoría que tiene un peso limitado en los procesos de selección reales.

El cambio: Los reclutadores no buscan saber qué cursos tomaste, sino qué has demostrado que puedes hacer. Pesa mucho más un proyecto aplicado o una práctica estructurada que resuelva un problema real.

2. Entrena tu currículum, no lo maquilles con IA

Herramientas como ChatGPT pueden redactar un CV perfecto en 30 segundos, pero cederle la escritura completa es cederle el crédito de tu carrera. El verdadero valor de un líder radica en contar sus logros con voz propia. Usa la IA como un sparring para pulir verbos, no para inventar tus gestas profesionales.

Tip de coaching: Graba tu currículum en un audio y escúchalo. ¿Suena realmente a ti? Si la respuesta es no, es momento de reescribirlo.

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3. El regreso de las entrevistas “retro” cara a cara

Cansados de cartas de presentación clonadas y respuestas automatizadas, los reclutadores están volviendo a las entrevistas presenciales. El objetivo es detectar el “lag mental” de quienes tercerizaron su pensamiento a una máquina. En el cara a cara, tu pensamiento crítico y tu lenguaje corporal marcarán la diferencia.

Coaching express: Practica el micro-storytelling de 90 segundos estructurando tus respuestas bajo la fórmula: Reto – Acción – Resultado.

4. Tu marca profesional se entrena como un músculo

Si tú no comunicas tu evolución, el mercado asumirá que te has quedado estancado. Cada trimestre, documenta tres logros concretos y una lección aprendida, y hazlos visibles en tus redes profesionales como LinkedIn o en conversaciones estratégicas con tu red de contactos.

5. Negocia experiencia y crecimiento, no solo salario

Aceptar una oferta solo por el dinero suele terminar en renuncia a los seis meses si la cultura interna no funciona. En tu próxima negociación, haz preguntas clave:

¿Qué oportunidades de aprendizaje real ofrece este rol?

¿Hay flexibilidad real o es solo una política escrita en papel?

¿Podría conocer ejemplos de personas que hayan crecido internamente en la empresa?

El trabajo de tus sueños no es una meta fija, se construye

El mercado laboral actual ya no premia los títulos en la pared, premia la evidencia de tus capacidades. Conseguir ese puesto ideal no depende de la suerte, sino de construir una ruta clara, entender qué estás dispuesto a negociar y elegir empresas donde la realidad coincida con lo que prometen en sus ofertas.

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Recuerda: El trabajo de tus sueños no es el que mejor paga, es el que te permite convertirte en el profesional que quieres ser.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.