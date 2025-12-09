¿Cuál es la historia de la Navidad? La verdad sobre esta tradición tan antigua

Si hay una temporada que está saturada de información, rituales y, seamos honestos, muchísima confusión histórica, es Navidad. Es por eso que venimos a cuestionar: ¿Qué estamos celebrando realmente cuando brindamos el 24 de diciembre?

Y Martha Debayle en W Radio se sentó con el Pastor Mauricio Sánchez Scott (Presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas y la mente brillante detrás de Búsqueda Interior en Spotify) para desmantelar la verdadera historia de la Natividad.

¿Es el 25 de diciembre la fecha original para celebrar Navidad?

El dato más impactante y que debemos enfrentar es este: Jesús NO nació el 25 de diciembre. Los registros bíblicos y las condiciones climatológicas en Belén hacen que esta fecha sea casi imposible (los pastores no podían estar a la intemperie).

La verdad es que la Iglesia Romana eligió estrecha estratégicamente en el siglo IV. Todo con el fin de coincidir y cristianizar a una de las fiestas paganas más populares que era el ‘Sol Invictus’ (o el nacimiento del Sol Invicto). Esto permitió una transición suave para los nuevos conversos, adoptando la fiesta en lugar de cambiarla.

¿De dónde viene al árbol, las esferas y todo el rollo navideño?

La mayoría de las familias en el mundo pone un arbolito de navidad y es una de las cosas que más se disfrutan y admiran, sin embargo, su significado no es cristiano. De acuerdo a la misma historia, el uso del follaje en invierno es una práctica que se remonta a los antiguos cultos germánicos y nórdicos.

Estos pueblos lo usaban como símbolo de la vida eterna y fertilidad durante el solsticio de verano. Por lo que la tradición se popularizó en Europa del Norte y llegó a América para convertirse en el ícono comercial que hoy conocemos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Corona de Adviento: ¿Cuál es su historia y por qué se volvió un símbolo cristiano?

Lo que la Biblia NO dice y la tradición SÍ

Es común ver los pesebres en distintos puntos no solo de México, también en el mundo. Ahí siempre están María, José, el niño Jesús recién nacido, los tres Reyes Magos, etc. Pero todo esto no es más que un invento del mismo mito navideño.

Los tres Reyes Magos no estaban presentes en el nacimiento del bebé, pues llegaron después de que se supiera sobre su nacimiento, y realmente no eran 3 sino así se refirieron por traer oro, incienso y mirra.

Finalmente esto solo es una consecuencia de la misma historia contada miles de años después, adaptada a un contexto histórico conforme va avanzando la vida del ser humano y los creyentes.