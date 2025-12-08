Corona de Adviento: ¿Cuál es su historia y por qué se volvió un símbolo cristiano?

Cada año, millones de hogares colocan la Corona de Adviento para contar la espera de la Navidad. Pero más allá de su belleza y las cuatro velas que se encienden cada domingo, este símbolo esconde una fascinante historia que se remonta mucho más allá de las iglesias cristianas, fusionando antiguas costumbres “paganas” con la fe.

Te contamos el significado de sus colores, su forma y el origen de esta poderosa tradición.

¿Cuál es el Origen de la Corona de Adviento?

En el norte de Europa, las personas enfrentaban inviernos largos y oscuros. Para sobrevivir, crearon un ritual: colocaban coronas circulares hechas de follaje verde y encendían fuegos. Este acto simbolizaba la esperanza en el regreso de la luz solar y buscaba ahuyentar la oscuridad del invierno, una forma de “rezarle” a la naturaleza para que el frío se fuera.

La tradición fue formalmente adoptada y cristianizada en Alemania en el siglo XIX.

El pastor luterano Johann Hinrich Wichern, que trabajaba con niños sin padres en Hamburgo, ideó una solución para sus constantes preguntas sobre la llegada de la Navidad. En 1839, Wichern construyó una gran rueda de madera con muchas velas pequeñas y cuatro velas grandes (para los domingos de Adviento), dando nacimiento a la versión moderna y simplificada que hoy conocemos.

El simbolismo cristiano

La Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas adoptaron la corona, dándole un profundo significado teológico que simboliza la venida de Cristo, la Luz del Mundo.

Forma Circular: Representa la " Eternidad de Dios" , que no tiene principio ni fin, y la permanencia de su amor.

Representa la " , que no tiene principio ni fin, y la permanencia de su amor. Ramas Verdes: Simbolizan la vida eterna y la esperanza . El verde perenne de las ramas de pino o abeto recuerda que Cristo está vivo entre nosotros.

Simbolizan la y la . El verde perenne de las ramas de pino o abeto recuerda que Cristo está vivo entre nosotros. Listón Rojo: Denota el " amor de Cristo" y el sacrificio que envuelve al mundo.

Denota el " y el sacrificio que envuelve al mundo. Las Cuatro Velas: Indican los cuatro domingos de Adviento y el avance de la luz de Cristo que disipa la oscuridad con su llegada.

El color de las velas: ¿Por qué una es rosa?

Las velas siguen los colores litúrgicos del Adviento, una temporada de penitencia y alegría:

Tres velas moradas: Simbolizan la penitencia, la vigilia y la preparación durante la espera. Una vela rosa: Se enciende el tercer domingo y se llama Gaudete (Alégrate). Simboliza la alegría por la cercana llegada del nacimiento de Jesús.

La Corona de Adviento es, en esencia, un calendario y un recordatorio visible de que la espera está por terminar y la luz está a punto de llegar.