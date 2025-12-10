5 Outfits que SÍ puedes llevar a la cena navideña de trabajo y que están en tendencia

La cena de navidad de la oficina siempre es uno de los eventos que más ponen en duda la creatividad para recrear outfits apropiados. Es el balance entre una celebración y mantener el profesionalismo. Así que te dejamos unas cuantas ideas para que puedas inspirarte sin tener que estar pensando demasiado en qué llevarte, y claro, sin perder la tendencia.

5 outfits navideños para la cena del trabajo

Outfit navideño no. 1

Outfit navideño Ampliar

Algo muy tranquilo y que además, todas tenemos en nuestro clóset. Debajo una capa de color negro, puede ser vestido o falda con una playera de manga larga negra, unas medias afelpadas junto con botines, el chiste es que sea algo monocromático para que el pop de color resalte con el chaleco, puedes jugar con los colores para inspirarte.

Outfit navideño no. 2

Outfit navideño Ampliar

Para este outfit que es un poco más casual, solo necesitas un buen ugly sweater. Un pantalón de mezclilla (aunque no sea acampanado) pero que le dé un toque diferente a tu estilo siempre salva la vida. Además es divertido salir de la rutina al no usar tenis y vestir unas botas que dependerá de ti el largo de ellas, mientras puedan ser un plus, está mucho mejor.

Outfit navideño no. 3

Outfit navideño Ampliar

Si tu trabajo te pide ir más formal, un clásico que nunca falla es combinar blanco con rojo, colores básicos, sin embargo, el detalle está en el escote pues no quieres perder el profesionalismo. Por lo que esta imagen nos muestra un outfit navideño. bastante limpio y formal que a la vez luce chic. Atrévete a jugar con las formas.

Outfit navideño no. 4

Outfit navideño Ampliar

Si quieres verte casual un abrigo o blazer siempre te sacarán del apuro, sobre todo si del trabajo tienes que moverte a la cena, agregarle una paleta de color similar, es lo mejor. Solo recuerda una regla que Anna Wintour siempre mantiene que es, nunca usar más de tres colores en un outfit.

Outfit navideño no. 5

Outfits navideños Ampliar

Y el último es algo muy básico con el que también puedes jugar con figuras y texturas, ya sea que puedas ir con algo monocromático o no, este nunca fallará por su simplicidad pero también ese estilo que no todas pueden tener.