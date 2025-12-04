Descubre por qué la coliflor rostizada es la sensación culinaria de México y una opción perfecta para darle un toque especial a tu cena de Navidad

En todo México, chefs y cocineros caseros coinciden: la coliflor rostizada se volvió la receta estrella de esta temporada y, desde las cocinas hasta los menús navideños, te contamos cómo y por qué se ganó ese lugar.

La coliflor, ese vegetal que por años pasó desapercibido en la mesa mexicana, está viviendo su mejor momento. Y no es exageración. Restaurantes, foodies y familias ya la consideran la receta revelación del año, especialmente ahora que se acerca la cena de Navidad.

Su secreto: es económica, saludable, versátil y—sobre todo—deliciosa cuando se rostiza al horno. Una receta sencilla que no falla.

En esta nota te explico por qué se convirtió en tendencia, qué ventajas tiene y cómo puede transformar tu menú navideño sin complicaciones ni ingredientes raros.

¿Por qué la coliflor rostizada está tan de moda en México?

Lo primero es la tendencia global hacia la comida vegetal, impulsada por chefs como Yotam Ottolenghi, cuyas recetas de verduras asadas se hicieron virales. La idea llegó a México y explotó, sobre todo en redes sociales.

Segundo: su sabor. Rostizar la coliflor cambia todo. El calor del horno carameliza sus bordes, libera aromas más profundos y deja una textura suave por dentro. Es un platillo que “se siente fancy” sin ser caro.

Y tercero: es extremadamente fácil de preparar. No necesitas equipo especial ni técnicas avanzadas. Solo un horno, aceite, sal, pimienta y ganas de experimentar.

¿Cómo hacer coliflor rostizada de forma sencilla?

Aquí la receta base más popular—verificada y usada en cientos de cocinas:

Lava la coliflor completa y quítale hojas gruesas. Sécala bien y colócala en una bandeja para horno. Úntala con aceite de oliva, sal, pimienta y un toque de ajo en polvo. Rostízala entre 45 y 60 minutos a 200°C, hasta que se dore. Puedes agregar mantequilla, paprika, limón o queso parmesano para potenciar sabor.

Listo. Un platillo digno de restaurante sin complicarte.

¿Por qué es perfecta para Navidad?

Porque cumple con todo lo que busca una familia mexicana esta temporada: una opción rica, vistosa, económica, saludable y que se puede preparar sin estrés. Además, equilibra la mesa. Entre tanto platillo tradicional pesado, esta receta brilla como acompañamiento o incluso como plato principal en cenas vegetarianas.

Y lo mejor: deja espacio para el postre navideño.