¿Cómo volverte una persona con magnetismo social? Los 6 superpoderes según Julieta Manzano

MX- Investigaciones en psicología muestran que las primeras impresiones se forman en apenas 100 milisegundos

¿Has notado que hay personas que entran a un lugar y, sin levantar la voz, cambian el aire? Pasa en juntas, comidas, entrevistas o conversaciones cotidianas. Entra alguien que no necesariamente es la persona más atractiva, ni la que más habla, ni la que más presume… y aun así se roba la atención.

Para profundizar en este arte de volverse inolvidable, Martha Debayle recibió en W Radio a Julieta Manzano, experta con 30 años de experiencia en Recursos Humanos y Maestrías por el ITAM y Ashridge, Londres. En esta conversación, desmitificamos el éxito social: no es belleza ni labia; es una mezcla de calma, lectura del ambiente y una capacidad poco común para hacer que los demás se sientan vistos.

Detrás del magnetismo social hay habilidades concretas. En su libro The Art of Seduction, Robert Greene plantea la seducción no solo como una herramienta romántica, sino como una forma de influencia social: la capacidad de atraer, interesar y dejar huella sin imponerse.

A continuación, te compartimos la ruta práctica para desarrollar tus “superpoderes sociales” y conectar con los demás sin perder tu autenticidad.

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¿Qué son los superpoderes sociales?

Son habilidades que te permiten conectar mejor, influir positivamente y navegar con mayor inteligencia tus relaciones personales y profesionales.

Dato relámpago: Investigaciones en psicología muestran que las primeras impresiones se forman en apenas 100 milisegundos. Antes de que termines de decir “hola”, el cerebro social de la otra persona ya comenzó a descifrar quién eres.

Los 6 superpoderes de las personas con magnetismo social

1. Saben que la presencia habla antes que las palabras

La gente nos lee rapidísimo. Mucho antes de que expliques tu currículum o tu historia, tu energía ya habló por ti. Tu postura, tu rostro, tu ritmo y tu nivel de atención mandan señales inmediatas.

Las personas socialmente exitosas saben poetizar su presencia: entran sin invadir, miran sin intimidar y están presentes sin mendigar atención. No tienen la urgencia ni la ansiedad por agradar.

El dato científico: Estudios en percepción social muestran que las primeras impresiones se organizan alrededor de dos ejes centrales: calidez y competencia. El cerebro social de los demás busca responder rápido a dos preguntas: “¿Puedo confiar en esta persona?” y “¿Esta persona puede con lo suyo?”.

2. Hacen sentir importantes a los demás

Las personas magnéticas no solo saben hablar, saben escuchar. En una época donde la mayoría no escucha para entender, sino para contestar (o para regresar la conversación hacia sí mismos), quien te regala su atención total se vuelve inolvidable.

Una persona con magnetismo social:

Te llama por tu nombre.

Te mira a los ojos y te deja terminar.

No te atropella con su historia.

No convierte la charla en un comercial de sí misma.

Dato relámpago: La investigación en psicología demuestra que una mala calidad de escucha hace que la gente se sientan menos comprendida y peor emocionalmente. Escuchar bien no es solo oír; es cuidar cómo haces sentir al otro.

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3. No enseñan todo de golpe (El arte del misterio)

El exceso de información mata el encanto. Las personas magnéticas no se vacían encima de quien tienen enfrente ni entran con su “currículum emocional” en la mano; saben dosificar.

Hablar de más por nerviosismo o por querer aprobación inmediata demerita tu valor. El misterio bien manejado no es una pose falsa, es elegancia social y manejo del ritmo. Permite que exista la curiosidad y demuestra que no tienes urgencia por comprar validación.

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4. Combinan calidez con competencia

Este es uno de los secretos más poderosos del éxito social y profesional:

Si eres muy competente pero cero cálido, impones respeto pero no conectas.

Si eres muy cálido pero no proyectas estructura, agradas pero no generas respeto.

La fórmula ganadora es la mezcla de ambas. La confianza se construye sobre la intención positiva (calidez) y la capacidad (competencia). En el mundo profesional esto es potentísimo: la gente se acerca a quien le da buena vibra, pero se queda con quien le da seguridad.

5. Entienden el valor del vínculo, no solo del contacto

Hay quienes coleccionan tarjetas de presentación y quienes construyen relaciones reales. El verdadero valor social no se mide por cuántos nombres tienes en la agenda, sino por cuántas relaciones has sabido cultivar con verdad, constancia y utilidad mutua.

Harvard Business Review señala que las relaciones correctas abren las puertas a mejores oportunidades y recursos. Asimismo, la consultora Gallup ha encontrado que tener vínculos fuertes en el trabajo se traduce directamente en una mejor comunicación, mayor compromiso y resultados superiores.

6. Saben leer el ambiente (Inteligencia social)

El carisma sin lectura del entorno puede volverse incómodo. Una persona socialmente inteligente tiene la sensibilidad para identificar:

Cuándo entrar y cuándo callar.

Cuándo bromear y cuándo profundizar.

Cuándo retirarse o cuándo la otra persona necesita el protagonismo.

Si no lees el momento, te equivocas de tono. Y una persona que se equivoca de tono, pierde su magnetismo de inmediato.

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El verdadero poder de la consciencia

Para cerrar esta masterclass de habilidades sociales, Julieta Manzano y Martha Debayle nos dejan dos reflexiones clave:

El magnetismo se entrena: Las personas socialmente exitosas no nacieron con polvos mágicos; simplemente han afinado su presencia, escucha, timing y calidez. No gana el más ruidoso: El magnetismo social no depende de ser la persona que más grita en la habitación, sino de ser la más consciente. La que mejor se observa a sí misma y la que mejor observa a los demás, entendiendo que conectar jamás significará invadir o imponerse.

Al final del día, la calidad de tus relaciones cambia por completo la calidad de tus resultados de vida. Y tú, ¿cuál de estos superpoderes vas a empezar a practicar hoy?

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