¿Por qué todo el mundo se inflama? La verdad sobre las intolerancias alimentarias y el estrés

Parece que, de pronto, la inflamación abdominal se convirtió en el tema de conversación de todos los días. En las redes sociales abundan los productos gut friendly, los suplementos milagro y los videos de personas eliminando por completo el gluten o los lácteos de su dieta.

En entrevista con Martha Debayle en W Radio, el Dr. Fernando Pérez Galaz (médico cirujano especialista en aparato digestivo y cirugía bariátrica) puso sobre la mesa la gran pregunta: ¿Estamos viendo un aumento real de intolerancias médicas o estamos viviendo en una época que enfermó nuestra relación con la comida y el intestino?

La respuesta corta es: las dos cosas.

El diagnóstico: ¿Qué le está pasando a nuestro cuerpo?

Hoy en día, síntomas como distensión, gases, reflujo, gastritis y dolor abdominal son la norma y no la excepción. El Dr. Pérez Galaz señala que existen dos factores clave que explican esta “epidemia de inflamación”:

1. Razones médicas e intestinales reales

El intestino moderno está sobreestimulado y agotado. El aumento del Síndrome de Intestino Irritable (SII) y las alteraciones en la microbiota son reales, detonados por:

Dietas basadas en productos ultraprocesados.

El uso constante de antibióticos.

El estrés crónico y los altos niveles de cortisol.

El sedentarismo y la mala calidad del sueño.

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2. El fenómeno social y la obsesión “wellness”

Por otro lado, las redes sociales han convertido al sistema digestivo en una obsesión. Ahora, cualquier inflamación normal después de comer se interpreta como una intolerancia, cualquier síntoma se etiqueta como “leaky gut” (intestino permeable) y miles de personas eliminan alimentos sin un diagnóstico médico real.

La comida moderna vs. Nuestra microbiota

¿Comemos igual que antes? Definitivamente no.

Nuestra dieta actual está cargada de emulsificantes, azúcares, grasas refinadas y aditivos, pero es sumamente pobre en fibra. Este cambio drástico altera la microbiota (el ecosistema de bacterias en tu intestino), la cual regula desde la digestión y la inmunidad hasta nuestro estado de ánimo.

Muchas personas no “nacieron intolerantes”, sino que desarrollaron un intestino alterado e hipersensible debido a los ultraprocesados, el alcohol, las dietas extremas y la falta de sueño.

Dieta ultraprocesada + Estrés crónico = Intestino reactivo e hipersensible (Inflamación funcional)

El eje intestino-cerebro: El estrés está destrozando tu digestión

El intestino y el cerebro están conectados directamente. Cuando vives acelerado, ansioso o durmiendo mal, tu sistema digestivo entra en modo de alerta.

Aquí ocurre el gran error de autodiagnóstico: Mucha gente culpa al gluten o a los lácteos de su malestar, cuando el verdadero culpable es el combo de estrés + malos hábitos. Si cenas pizza, refresco y alcohol después de una semana laboral caótica y duermes cuatro horas, la culpable no es la rebanada de pan; es la irritación intestinal acumulada.

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El peligro del negocio de las “intolerancias” y el marketing del bienestar

El Dr. Pérez Galaz advierte sobre el boom de una industria gigantesca que vive de hacernos sentir enfermos:

Pruebas de intolerancia dudosas: Muchos paneles comerciales (como las pruebas de IgG o ciertos tests de microbiota) carecen de suficiente respaldo científico. Solo logran satanizar alimentos, generar miedo a comer y provocar deficiencias nutricionales u ortorexia (obsesión por la comida sana).

La trampa de los suplementos: Greens powders, enzimas, probióticos en exceso y detoxes prometen “resetear” tu cuerpo. Sin embargo, mucho de esto es marketing que nos vende la idea de que el cuerpo siempre está “mal” y necesita optimizarse de forma externa.

Guía práctica para sanar tu intestino (sin caer en obsesiones)

Si quieres dejar de vivir inflamado, el camino no es la restricción extrema, sino volver a lo básico:

No te autodiagnostiques: Sentirse lleno después de comer es un proceso fisiológico normal; no siempre es una intolerancia. No elimines alimentos sin un médico: Quitar grupos alimenticios por cuenta propia daña la diversidad de tu microbiota y aumenta la ansiedad alimentaria. Come comida real: Prioriza los alimentos frescos, la fibra, las verduras, las proteínas de calidad y los fermentados naturales. Prioriza el descanso: Dormir bien regula las hormonas del hambre, la digestión y disminuye la inflamación celular. Gestiona el estrés: Tu salud digestiva no va a mejorar si no atiendes tu salud mental y tus niveles de ansiedad.

Tal vez el problema no es que ya nadie tolere nada, sino que el estilo de vida moderno ha llevado al intestino al límite de sus capacidades. Tu cuerpo no está roto; simplemente está reaccionando al entorno. Escúchalo, baja el ritmo y regresa a lo natural antes de buscar la respuesta en el pasillo de los suplementos.

Para escuchar la entrevista completa con el Dr. Fernando Pérez Galaz y Martha Debayle, sintoniza el podcast de W Radio.

Martha Debayle | ¿Por qué ya nadie tolera nada y se inflama? Con el Dr. Fernando Pérez Galaz Mostrar Opciones Play/Pause 42:18 Cerrar Descargar

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Martha Debayle por W Radio de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.