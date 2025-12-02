Posadas 2025: Cuándo comienzan y cómo organizar una; La guía definitiva

Diciembre huele a ponche, a pino y a cera derretida. Las posadas navideñas son el corazón de las fiestas en México, una tradición que nos une con alegría, fe y, por supuesto, mucha comida.

Si ya estás armando el plan con tus amigos, familia o compañeros de trabajo, aquí te decimos cuándo inician oficialmente y te damos la guía completa para que la tuya sea un éxito rotundo, desde el aguinaldo hasta la piñata.

¿Cuándo empiezan y cuándo terminan las posadas 2025?

Las posadas son nueve celebraciones que se realizan en honor al peregrinaje de María y José en busca de un lugar donde alojarse antes del nacimiento de Jesús.

Fecha de Inicio: Las posadas comienzan oficialmente el martes 16 de diciembre de 2025.

Las posadas comienzan oficialmente el Fecha de Término: El último día de celebración es el miércoles 24 de diciembre de 2025, justo en Nochebuena.

Tu guía paso a paso para una posada perfecta

Para muchos, organizar una posada parece complicado, pero la clave está en el orden y en mantener viva la tradición. ¡Aquí te decimos cómo hacerlo sin estrés!

La ambientación: Decoración y música

Decoración: No necesitas gastar una fortuna. Centra la decoración en luces cálidas, elementos naturales como piñas de pino y, por supuesto, el infaltable árbol de Navidad.

Música: Prepara dos playlists: una con los villancicos tradicionales para el momento de la letanía y otra con música de ambiente (pop navideño o soft jazz) para la convivencia.

El ritual: Petición de posada y letanía

Esta es la parte central y más tradicional. Necesitas:

Peregrinos : Figuras de la Virgen María y San José (o personas vestidas como ellos).

Figuras de la Virgen María y San José (o personas vestidas como ellos). Letanía: Las hojas impresas con las coplas del canto de la petición de posada (los de adentro y los de afuera).

Velas: Pequeñas velas para los asistentes.

La dinámica es sencilla: una parte del grupo sale a la calle cantando la letanía de “los peregrinos” y el otro grupo canta desde adentro de la casa como “los posaderos”, hasta que finalmente se abre la puerta y se permite la entrada.

La comida: Los sabores que no pueden altar

El menú es esencial. Asegúrate de tener:

Bebida caliente: Ponche de frutas (con o sin piquete ) o chocolate caliente.

) o chocolate caliente. Platillos Salados: Tamales, tostadas, pambazos o la tradicional cena navideña (si la posada es una de las más grandes).

Dulces del Aguinaldo: Bolsitas de papel o celofán con dulces, cacahuates, y mandarinas.

La diversión: Piñata y aguinaldos

La fiesta termina con la ruptura de la piñata de siete picos, que representan los siete pecados capitales. Una vez rota, se reparten los aguinaldos.