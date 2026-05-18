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¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de comer azúcar? La ciencia detrás del cambio

¿Dolor de cabeza, fatiga o ansiedad? Descubre junto a la health coach Isabel Gutiérrez qué pasa en tu cuerpo cuando dejas el azúcar y cómo hackear los síntomas.

MX- Si estás buscando construir masa muscular, el exceso de azúcar es tu peor enemigo

MX- Si estás buscando construir masa muscular, el exceso de azúcar es tu peor enemigo / Getty Images

Redacción W Radio

¿Cuántas veces has sentido que te “urge” un chocolate a media tarde o que simplemente no funcionas si tu café no está bien endulzado? No estás solo, y no, no es falta de voluntad.

Para entender qué pasa en nuestro organismo cuando decidimos bajarle al dulce, Martha Debayle recibió en W Radio a Isabel Gutiérrez Iriarte, health coach por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y especialista en Salud Funcional, quien nos explicó la radiografía completa de la desintoxicación por azúcar y cómo el cuerpo vive este reajuste metabólico.

Primero lo primero: El azúcar NO es el enemigo público

Antes de que tires todo lo que tienes en la alacena, Isabel Gutiérrez aclara un punto vital: el azúcar no es veneno. Tu cuerpo utiliza la glucosa como gasolina:

  • Tu cerebro la necesita para pensar con claridad.
  • Tus músculos la usan para darte fuerza y rendimiento.

El problema real no es comerte una fruta o disfrutar de un postre ocasional. El verdadero peligro es vivir en picos constantes de azúcar todo el día a base de refrescos, cafés ultra endulzados, pan dulce, jugos y productos ultraprocesados. Cuando esto pasa, tu glucosa se dispara, tu cuerpo libera toneladas de insulina para intentar controlarla, y entras en un círculo vicioso de: pico de glucosa, exceso de insulina, bajón de energía más antojos.

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La línea del tiempo: ¿Qué pasa cuando disminuyes el azúcar?

Dejar el azúcar ultraprocesada es un proceso de adaptación tanto físico como neurológico. Así se ve el calendario de tu cuerpo:

1. La primera semana: La etapa más incómoda

Es el periodo de “abstinencia” y donde la mayoría tira la toalla. Es completamente normal que experimentes:

  • Dolores de cabeza intensos (provocados por las fluctuaciones de glucosa y hormonas como el cortisol).
  • Cansancio, flojera mental y falta de concentración.
  • Irritabilidad, ansiedad y cambios repentinos de humor.

¿Por qué pasa esto? Tu cerebro estaba acostumbrado a recibir chutes constantes de dopamina (la hormona del placer) a través del azúcar. Al quitársela de golpe, el sistema nervioso protesta. No es que necesites el azúcar para sobrevivir; es tu cerebro extrañando el estímulo rápido.

2. Entre la semana 2 y 4: El despertar metabólico

Aquí es donde empiezas a ver la luz al final del túnel. Notarás:

  • Energía mucho más estable a lo largo del día (adiós al mal del puerco extremo).
  • Menos inflamación y mejor digestión.
  • Menos “hambre emocional” y control de los antojos.

3. Entre los 2 y 3 meses: Tu salud se estabiliza

Los beneficios se vuelven estructurales y profundos:

  • Mejora la sensibilidad a la insulina.
  • Disminuye la grasa visceral (la que se acumula alrededor de los órganos).
  • Mejora el rendimiento físico y la calidad del sueño.

4. A los 6 meses: Libertad alimentaria

El cambio ya no es solo físico, es mental. El azúcar deja de dominar tus decisiones diarias, disminuye la inflamación crónica y experimentas una claridad mental que hace años no sentías.

El lado oscuro: Lo que le pasa a tu cuerpo si comes azúcar en exceso

Si decides ignorar las señales y mantener una dieta alta en azúcares procesados, esto es lo que ocurre tras bambalinas en tu organismo:

A nivel hormonal: Resistencia a la insulina e inflamación

Al obligar a tu cuerpo a producir insulina en exceso todo el tiempo, las células se vuelven “sordas” a ella. Esto se conoce como resistencia a la insulina, lo que dificulta enormemente la pérdida de grasa, aumenta el cansancio y eleva el riesgo metabólico. Además, el cuerpo entra en un estado de estrés biológico continuo que altera el cortisol, dejándote “cansado pero acelerado” por las noches.

A nivel cerebral: El secuestro de la dopamina

El azúcar sobreestimula el sistema de recompensa del cerebro. Con el tiempo, este se vuelve menos sensible a los estímulos normales, por lo que cada vez necesitas dosis más grandes de dulce para sentir la misma satisfacción o para regular tus emociones.

Te interesa: Resistencia a la insulina: ¿Cómo revertirla y prevenirla?

A nivel metabólico: El freno para tus músculos

Si estás buscando construir masa muscular, el exceso de azúcar es tu peor enemigo. Aunque sí necesitas carbohidratos para rendir y recuperarte, el cuerpo responde de forma abismalmente distinta si los obtienes de fuentes reales como avena, frutas, arroz, papa o legumbres, que si lo mantienes sobreestimulado con ultraprocesados.

Una cosa es alimentar y dar energía real al cuerpo, y otra muy diferente es mantenerlo artificialmente estimulado y desregulado. Aprender a balancear el azúcar no es un tema de estética, es devolverle la paz a tu metabolismo.

Martha Debayle | ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de comer azúcar? con Isabel Gutiérrez Iriarte

Martha Debayle | ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de comer azúcar? con Isabel Gutiérrez Iriarte

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