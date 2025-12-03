Nicolás Maduro confirma que platicó con Trump “en tono de respeto”

Nicolás Maduro confirmó que conversó de manera telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace unos diez días y en un tono cordial.

En un acto transmitido por la televisión estatal de Venezuela, Maduro Moro dijo esperar que esto abra paso al diálogo:

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”. — Nicolás Maduro

Con esto se confirmaría el reporte de la charla que reveló The New York Times, en la que se asegura que participó el secretario de Estado, Marco Rubio, pero sin concretar una supuesta visita de Maduro a Washington.

Washington acusó a Nicolás Maduro de liderar una red criminal ligada al narco y al apoyo de grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. / Alfredo Lasry R Ampliar

Te puede interesar: María Corina Machado reaparece en video para advertir el fin del régimen de Maduro y el “umbral de una nueva era”

Estados Unidos sigue presionando a Venezuela

Esto ocurre enmedio de un aumento de las presiones contra Venezuela por parte de Estados Unidos, que desde agosto desplegó miles de soldados a bordo de buques en el Caribe, para combatir a los cárteles que operan en esa zona.

Desde esa fecha, Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, por vínculos directos con el narcotráfico y lo acusó de liderar el llamado Cártel de Los Soles, que hace una semana clasificó como organización terrorista.

Desde el 2 de septiembre, la operación llamada Lanza del Sur ha destruido una veintena de embarcaciones con un saldo de 80 personas muertas, de acuerdo con el Gobierno de Trump.

También en septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a Nicolás Maduro de ser un narcotraficante y un terrorista buscado por la justicia de su país.

El 30 de noviembre, Donald Trump anunció el cierre completo del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, a lo que Caracas respondió condenando esta “amenaza colonialista”.

Síguenos en Google News y encuentra más información