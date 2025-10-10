Sheinbaum evita opinar sobre el premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

La presidenta Claudia Sheinbaum se negó a pronunciarse sobre el premio Nobel de la Paz que se otorgó a María Corina Machado

La presidenta Claudia Sheinbaum se negó a pronunciarse sobre el premio Nobel de la Paz que se otorgó a la activista opositora venezolana María Corina Machado.La mandataria respondió “sin comentarios”, a su punto de vista sobre esta noticia y así evitó hablar más del tema.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado obtuvo el Nobel de la Paz 2025 / Jesus Vargas Ampliar

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Raymond provoca lluvias intensas y alto oleaje en el Pacífico mexicano

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el Nobel de la Paz?

La primera vez que se le preguntó en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la presidenta escuetamente recordó lo importante es la soberanía de los pueblos.“Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí en el comentario”, dijo.

Sin embargo, al insistir sobre el tema la mandataria subrayó que no tenía comentarios e incluso adelantó que los medios retomarían así la nota.

¿Qué opinó sobre la situación en Perú?

Con relación a la destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú, Sheinbaum Pardo consideró que es necesaria la liberación del expresidente Pedro Castillo y que tenga un juicio justo.Adelantó que el canciller Juan Ramón de la Fuente detallará la próxima semana los argumentos de por qué México tomó la actual postura con el gobierno de Perú y su expresidenta Boluarte.

Destituyen a Dina Boluarte como presidenta de Perú / Taylor Hill Ampliar

Conferencia de prensa matutina. Viernes 10 de octubre 2025 https://t.co/rIzUv6EiJB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información