Viaja Sheinbaum a Washington para asistir al Sorteo del Mundial de la FIFA 2026

Esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Washington D.C. para asistir este viernes al sorteo de la FIFA rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

¿Qué actividades tendrá Sheinbaum en Washington D.C.?

La Mandataria informó que el viaje lo hará utilizando un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional debido a las limitaciones de tiempo.

Comentó que pernoctará en Washington D.C. y asistirá al acto en el Kennedy Center por la mañana, donde se espera una breve reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien conocerá personalmente, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Detalló que tras este sorteo, donde se hará la asignación de grupos para México, Estados Unidos y Canadá en el Mundial, celebrará una reunión con mexicanas y mexicanos en Washington D.C. y regresará por la noche para estar lista este sábado en la celebración de la llegada de la Cuarta Transformación a la Presidencia.

¿Qué representa este encuentro para América del Norte?

La mandataria destacó que la reunión de los tres países que integran América del Norte en el contexto del Mundial simboliza la amistad y la cooperación.

Aseveró que el Tratado Comercial entre estos países es crucial para la competitividad de la región frente al resto del mundo y puntualizó que la unidad de América del Norte es un símbolo de paz y amistad.

Sheinbaum Pardo expresó su deseo de conocer y dialogar personalmente con el presidente Trump para avanzar en los acuerdos comerciales relacionados con el Sorteo Mundial y la agenda trilateral.

