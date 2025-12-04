Sheinbaum celebra ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de la República

Como una mujer honesta y una gran profesional calificó la Presidenta a la nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que Ernestina Godoy haya sido ratificada por la Cámara de Senadores como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y le extendió sus felicitaciones durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

“Muchas felicidades Ernestina Godoy, nos dio mucho gusto”, expresó la mandataria, al destacar que se trata de una mujer honesta y una gran profesional con experiencia previa como fiscal de la Ciudad de México, lo cual consideró positivo para el país.

Coordinación en seguridad

Sheinbaum subrayó que la ratificación de ERNESTINA GODOY, quien obtuvo 97 votos a favor en el Senado, permitirá fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y las fiscalías estatales.

Aunque señaló que aún no se ha discutido la frecuencia con la que la nueva fiscal participará en las reuniones del Gabinete de Seguridad, afirmó que la coordinación será clave para avanzar en la construcción de paz y la reducción de la impunidad.

Autonomía y trabajo conjunto

La presidenta recordó que la autonomía de la FGR implica que el Ejecutivo no influye en sus decisiones; sin embargo, consideró indispensable mantener canales de comunicación abiertos y eficientes para garantizar resultados en materia de seguridad.

“Lo importante es la coordinación y, al mismo tiempo, respetar la autonomía de la Fiscalía”, reiteró.

