CDMX tendrá más de 120 mil cámaras de vigilancia antes del Mundial 2026

La Ciudad de México llegará a 120 mil cámaras de vigilancia en 2026 para reforzar la seguridad previo al Mundial.

La Ciudad de México contará con más de 120 mil CÁMARAS DE VIGILANCIA en 2026, previo al arranque del Mundial de Futbol, con el objetivo de garantizar la protección de capitalinos y turistas nacionales y extranjeros, afirmó Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5.

Vigilancia permanente en zonas estratégicas

Guerrero Chiprés aseguró que este sistema de videovigilancia no será temporal, sino permanente, con una mayor concentración de equipos en las 16 alcaldías y, especialmente, en zonas comerciales, turísticas y habitacionales. Con ello, dijo, se garantiza monitoreo en tiempo real para atender cualquier emergencia.

Explicó que la capital alcanzará 120,000 cámaras de nueva generación, todas conectadas a los centros de monitoreo, capaces de enviar servicios de emergencia aun sin solicitud directa. “Si el operador se percata de un accidente o hecho de violencia, puede enviar ambulancias o patrullas dependiendo del tipo de servicio, para brindar mayor protección a los ciudadanos”, detalló.

Crecimiento récord en un solo año

El funcionario subrayó que este año la Ciudad de México rompió récord al alcanzar 114,000 cámaras, el crecimiento más importante en porcentaje y en números absolutos. Explicó que en ningún año, en ninguna ciudad del continente, se había logrado incrementar 30,400 cámaras en un solo periodo, lo que representa un aumento superior al 37% respecto a las recibidas por la actual administración.

“En el contexto de lo que será no solamente el Mundial, sino todo lo que requiere y espera la ciudadanía en materia de seguridad… el planteamiento es que podamos llegar al menos a 120,000 cámaras por ahí de mayo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal”, afirmó.

Con la instalación adicional de cámaras en algunas zonas del Metro, Guerrero Chiprés confió en que la meta será alcanzada antes de la mitad del año.

ahz.

