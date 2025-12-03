Podría Sheinbaum viajar a Washington este viernes para asistir al sorteo de la FIFA

Claudia Sheinbaum podría asistir al sorteo de la FIFA rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que podría realizar un viaje a Washington este viernes para asistir al sorteo de la FIFA rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional indicó que este jueves dará detalles sobre este posible desplazamiento, el cual sería muy breve.

La mandataria informó que ya habló con el presidente de la FIFA y que la Secretaría de Relaciones Exteriores fue notificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la invitación al evento.

Unidad regional y posibles encuentros bilaterales

Sheinbaum Pardo destacó que en el acto estarán presentes el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y muy posiblemente ella, para realizar la apertura del sorteo que determinará a los grupos del Mundial de Fútbol.

Explicó que este encuentro representa una oportunidad para mostrar la unidad de América del Norte y el compromiso comercial entre los países. También apuntó que aún no está definida una reunión con Donald Trump, pero, de ocurrir, sería breve.

La mandataria reiteró que el viaje a Washington se confirmará este jueves, una vez que se revisen los detalles logísticos y diplomáticos.

