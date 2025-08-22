;

Centro Kennedy en Washington será sede del sorteo del Mundial 2026, confirma Trump y FIFA

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se realizará el 5 de diciembre

Edgar Herrera López

Desde la Oficina Oval en la Casa Blanca, Donald Trump anunció, junto con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que el próximo viernes 5 de diciembre el Centro Kennedy en Washington será la sede del sorteo de la Copa Mundial 2026.

A menos de un año de la celebración del torneo, que se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, se prevé la participación de más de 40 equipos. Y, por tercera ocasión, México será el anfitrión de una Copa del Mundo, tras haber recibido el torneo en 1970 y 1986.

Durante el anuncio, el presidente de la FIFA entregó a Trump el trofeo del Mundial. Según Infantino, el último en sostenerlo fue Lionel Messi, y agregó “Es solo para ganadores, y como tú eres un ganador, por supuesto que también puedes tocarlo”, dijo al mandatario estadounidense.

