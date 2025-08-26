Maduro refuerza frontera tras acusaciones de EE.UU. y oferta millonaria por su captura

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició una campaña interna de militarización luego de que Estados Unidos lo señalara, junto con su ministro del Interior, Diosdado Cabello, de ser parte del Cártel de los Soles.

En un mensaje público, Maduro convocó a sus seguidores a “defender la patria” y sumarse a la milicia nacional. Al mismo tiempo, anunció el blindaje de la frontera con Colombia, con el despliegue de 15 mil hombres y mujeres “bien armados, bien entrenados y preparados” para reforzar la seguridad en la zona binacional.

“Venezuela es un territorio libre de la siembra de coca, y mantenemos comunicación con Colombia para salvaguardar la integridad de nuestros países”, aseguró el mandatario.

Acusaciones y recompensa millonaria

El endurecimiento de la seguridad en Venezuela responde a los señalamientos del gobierno de Donald Trump, que habría ofrecido 50 millones de dólares por la captura de Maduro y 25 millones por Diosdado Cabello, a quien también señala como pieza clave del Cártel de los Soles.

Bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos prevé instalar tres lanzamisiles en aguas internacionales, cerca de la zona limítrofe con Venezuela, lo que ha incrementado la tensión política y militar en la región.