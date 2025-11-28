Trump endurece política migratoria y anuncia freno permanente a países del “tercer mundo”

Donald Trump endurece su discurso antimigrante y amenaza con frenar la llegada de más migrantes de lo que hace llamar "tercer mundo", luego del tiroteo en Washington. / Leon Neal

Luego del tiroteo registrado en Washington, D.C., el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su gobierno trabaja en una PAUSA MIGRACIÓN “permanente” desde países del llamado “Tercer Mundo”, con el argumento de que el sistema estadounidense “debe recuperarse por completo”.

Revisión de green cards para 19 países

El mandatario señaló que la primera medida será una revisión exhaustiva de las green cards otorgadas a ciudadanos de 19 naciones: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

A través de su red social, Trump escribió:

“Pausaré permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, terminaré con todos los millones de admisiones ilegales de Biden [...] y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos, o que sea incapaz de amar a nuestro país”.

Endurecimiento del discurso antiinmigrante

En diversas publicaciones, Trump ha reiterado su intención de eliminar beneficios para quienes califica como “no ciudadanos”, al tiempo que mantiene su amenaza de deportar a toda persona sin nacionalidad estadounidense. Con ello, refuerza su línea de política migratoria basada en restricciones, expulsiones y reducción de protecciones para migrantes.

