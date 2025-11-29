Donald Trump anuncia cierre del espacio aéreo con Venezuela

Este sábado el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció el cierre espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR: Brasil combatirá el dengue con una vacuna propia: es la primera de una sola dosis en el mundo

¿Qué mensaje emitió Trump?

A través de su red social Truth Social el presidente de Estados Unidos envió un mensaje a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas donde afirmó que el espacio aéreo estaba cerrado en su totalidad.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”. — Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump anunció el cierre del espacio aéreo con Venezuela Ampliar

Hace unos días la Administración Federal de Aviación (FAA) alertó a aerolíneas comerciales a ejercer cautela alrededor del espacio aéreo venezolano debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar” en la zona por lo cual algunas como Iberia, Avianca y TAP mantienen suspendidos sus vuelos hacia Venezuela.

¿Qué contexto generó este anuncio?

El anunció de Trump llega tras una escalada de tensiones verbales con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el inició de septiembre aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe; su objetivo, detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano.

Las fuerzas militares estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.

Síguenos en Google News y encuentra más información