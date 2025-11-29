;

  • 30 NOV 2025, Actualizado 00:04

Donald Trump anuncia cierre del espacio aéreo con Venezuela

Donald Trump anunció el cierre espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela tras un incremento de tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro.

Donald Trump anunció el cierre del espacio aéreo con Venezuela

Donald Trump anunció el cierre del espacio aéreo con Venezuela / Win McNamee

Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

Este sábado el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció el cierre espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR: Brasil combatirá el dengue con una vacuna propia: es la primera de una sola dosis en el mundo

¿Qué mensaje emitió Trump?

A través de su red social Truth Social el presidente de Estados Unidos envió un mensaje a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas donde afirmó que el espacio aéreo estaba cerrado en su totalidad.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”.

—  Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump anunció el cierre del espacio aéreo con Venezuela

Hace unos días la Administración Federal de Aviación (FAA) alertó a aerolíneas comerciales a ejercer cautela alrededor del espacio aéreo venezolano debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar” en la zona por lo cual algunas como Iberia, Avianca y TAP mantienen suspendidos sus vuelos hacia Venezuela.

¿Qué contexto generó este anuncio?

El anunció de Trump llega tras una escalada de tensiones verbales con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el inició de septiembre aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe; su objetivo, detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano.

Las fuerzas militares estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad