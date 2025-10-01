Venezuela: ¿Por qué la Navidad es en octubre? Te explicamos el decreto de Nicolás Maduro

Nicolás maduro adelantó otra vez la Navidad dos meses antes, entre tensiones con Estados Unidos y la crisis que enfrenta Venezuela. / Anadolu

En medio de la creciente tensión con Estados Unidos, Venezuela recibe, a partir de este miércoles 1 de octubre, la Navidad adelantada. El mandatario chavista Nicolás Maduro decretó el inicio oficial de la festividad a través de su programa Con Maduro +, según confirmó la Agencia Venezolana de Noticias.

A pesar de que Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, y después de que la administración de Donald Trump lanzara tres ataques contra embarcaciones en el Caribe, acusadas de transportar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. El dictador insiste en que el adelanto de esta fiesta “es la mejor vacuna contra los amargados, fascistas y violentos”.

Cartel de la DEA ofreciendo recompensa de 50 mdd por Nicolás Maduro. Ampliar

¿Por qué la Navidad en Venezuela empieza en octubre?

Desde septiembre de 2024, Maduro anunció que quería adelantar la Navidad dos meses antes de la fecha común. Durante su programa dijo “voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Según él, esto supondría un “homenaje” y “agradecimiento” a sus simpatizantes. “Para todos y todas, llegó la Navidad, con paz, felicidad y seguridad”, presumió en aquella ocasión.

Sin embargo, su anuncio coincidió con la escalada represiva contra la oposición, ya que, casi al mismo tiempo, se emitió una orden de captura contra Edmundo González, excandidato presidencial opositor, acusado de conspiración, falsificación y usurpación. Capítulo que terminó con Nicolás proclamándose nuevamente como presidente.

Desde septiembre de 2024, Maduro anunció que quería adelantar la Navidad. / Jesus Vargas Ampliar

Venezuela de fiesta en medio de la tensión con Estados Unidos

Este año, como parte de las actividades oficiales, el cantante Omar Enrique, conocido como el “Príncipe del Merengue”, encabezará la gira “La Ruta Live de la Rumba”, que se extenderá hasta el 10 de enero del próximo año e incluirá la participación de más de 40 artistas venezolanos, según informaron medios estatales.

