“Morena actuó como un cártel”: Alito Moreno acusa llegada de una fiscalía incondicional

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó como una “jugada temeraria” la decisión del Senado que derivó en la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República y advirtió el inicio de una fiscalía incondicional, diseñada —dijo— para intimidar y hacer callar. Aseguró que la actuación legislativa “rompe con la institucionalidad” y que “Morena actuó como un cártel”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, sostuvo que lo ocurrido abre la puerta a un mecanismo de presión: “Hoy se marca un nuevo derrotero para fortalecer la creación de expedientes y hacer callar a periodistas, es un mensaje para intimidar”.

“Si así actuaron con Gertz, imagínate con otro más incondicional”.

“Lo que demuestra esto es que están instalando una dictadura. Actúan como un cártel. Enviaron un mensaje duro a quien pensamos distinto”: @alitomorenoc en @WRADIOMexico https://t.co/WQiNYm1FdB — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 28, 2025

Moreno señaló que, si con Gertz Manero “hicieron lo que quisieron”, con una fiscalía incondicional el escenario será aún más riesgoso. Afirmó que la decisión es una simulación y cuestionó si ahora investigarán “a todos los políticos de Morena involucrados en el huachicol o a todos los testigos protegidos señalados de participar en el crimen organizado”.

Hoy están consolidando un paso más para establecer una dictadura” — Advirtió el líder priista.

También aseguró que han surgido amenazas que afirman : “Ahora sí vamos por Alito”, pero dijo que no se dejará intimidar: “No nos van a callar, vamos a seguir denunciando porque es terrible lo que pasó en la fiscalía”.

El dirigente priista añadió que lo ocurrido en el Senado, sumado a la separación del canciller, afecta el proceso de revisión del T-MEC y anticipó: “Al paso que vamos, los cínicos de Morena la van a hacer por Zoom, porque no van a tener visa”.

