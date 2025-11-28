Ernestina Godoy, nueva Fiscal General de la República

Ernestina Godoy Ramos es la nueva titular de la Fiscalía General de la República.

Gertz había sido nombrado por la Cámara Alta en enero de 2019, tras integrar una terna junto con Bernardo Bátiz y Eva Verónica de Gyves, enviada por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ernestina Godoy, quien desde el 1 de octubre de 2024 se desempeñabó como consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que le fue designado por la presidenta, Claudia Sheinbaum asumirá ahora la titularidad de la FGR.

¿Quién es Ernestina Godoy, la nueva titular de la Fiscalía General de la República?

Ernestina Godoy Ramos, abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es una de las figuras fundadoras de Morena junto con Andrés Manuel López Obrador en 2014. De hecho, es una de las políticas más cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Encabezó la Procuraduría General de Justicia capitalina cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno, luego de ser diputada local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde coordinó el grupo parlamentario de Morena y presidió la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, en 2024, durante el gobierno de Martí Batres, el Congreso capitalino no aprobó su ratificación como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Desde el año 2000, cuando López Obrador asumió la Jefatura de Gobierno de la ciudad, fue directora general de Estudios Jurídicos y Legislativos en la entonces Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal.

Sin embargo, también se desempeñó como representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y, tras el sismo de 1985, fundó un espacio de apoyo para las víctimas del terremoto.

¿Qué casos enfrenta la Fiscalía General de la República?

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas varias investigaciones de alto impacto, siendo el caso más reciente es el que involucra al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por presuntos vínculos con narcotráfico, tráfico de armas y huachicoleo. Sin embargo, la dependencia también ha estado al frente de casos como el Rancho Izaguirre, Israel Vallarta, el General Salvador Cienfuegos, Colosio, entre otros.

