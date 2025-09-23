Senado llamará al titular de Marina para abordar huachicol fiscal

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, se reunirá con el nuevo presidente de la Comisión de Marina del Senado, Carlos Lomelí, por huachicol fiscal.

El nuevo presidente de la Comisión de Marina del Senado, el senador de Morena, Carlos Lomelí, anunció que se llamará a una reunión de trabajo al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, para abordar los pendientes legislativos y el combate al robo de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

“Sí, más que huachicol fiscal, es lo que se ha venido ventilando en los medios, yo les pido a todos ustedes y a los ciudadanos de México que tengan la tranquilidad que esto se va a esclarecer y que tengan confianza en las instituciones que están dentro de este proceso de esclarecer el tema de lo que han llamado huachicol fiscal, pero que realmente es robo de hidrocarburo”, declaró.

¿Habrá cero impunidad en el caso del huachicol?

El senador de Morena adelantó que este martes se reunirá con el subsecretario de Marina, para trazar la fecha de un encuentro con el almirante.

- ¿No habrá impunidad, sea quien sea?, se le cuestionó.

- Cero, cero impunidad, respondió.

Subrayó que la reunión busca establecer un diálogo constructivo, más que una comparecencia formal.

“Queremos facilitar desde el Legislativo las tareas de esta importante dependencia. Habrá transparencia, no habrá impunidad y se esclarecerá todo lo relacionado con el huachicol fiscal”, afirmó.

¿Qué papel juega la Comisión de Marina en este tema?

Lomelí aprovechó la entrevista para rechazar que tenga cuentas pendientes en Estados Unidos.

“Nunca me han investigado, nunca me han sancionado, yo tengo Visa, vivo en Estados Unidos y tengo empresas allá “, señaló el legislador morenista.

La semana pasada la Comisión de Marina del Senado se le quitó al priista Alejandro Moreno y se le asignó a Carlos Lomelí.

