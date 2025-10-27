Estados Unidos advierte sobre la cancelación de visas, se reserva su derecho de admisión

Una visa es un privilegio, consideró el embajador de Estados Unidos en México, quien advirtió las causales de perder la visa de accieso a su país.

“Una visa es un privilegio, no un derecho", afirmó el vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, en un video que circula en redes, en el que aclaró algunos puntos sobre las visas y externó que “cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio”.

Afirmó que “las visas pueden ser canceladas a discreción del gobierno estadounidense cuando las circunstancias lo justifiquen, este principio se aplica a todos los ciudadanos extranjeros sin importar si son particulares o funcionarios públicos. El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existan señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla; esto puede incluir situaciones como quedarse más tiempo de lo permitido en el país, participar en actividades delictivas, relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas”.

¿Cuándo aplica la cancelación de una visa estadounidense?

“Basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa contraviene los intereses de Estados Unidos”, explicó el diplomático.

Asimismo, indicó que “por consideraciones de privacidad, los datos no se hacen públicos” y que se notifica directamente a la persona afectada.

Arizmendi afirmó que “todo el proceso se rige por las leyes de los Estados Unidos y el interés nacional”, por tanto:

Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas". —

¿Quiénes son los políticos mexicanos que se han quedado sin visa?

Cabe recordar que a la fecha la lista de políticos que han quedado sin visa para ingresar a Estados Unidos es amplia, se habla de al menos cincuenta morenistas, pero un caso muy sonado fue el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

