Raúl Rocha Cantú se acoge como testigo protegido de la FGR ante orden de aprehensión por huachicol y tráfico de armas

Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y propietario del certamen Miss Universo, se encuentra bajo el programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República, cuya incorporación ocurrió luego de que el gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicoleo de combustible desde Guatemala y tráfico de armas para el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.

La exclusiva fue revelada este miércoles por el periodista Carlos Loret de Mola, conductor de Así Las Cosas, quien detalló que la orden por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y de hidrocarburos, se libró el 15 de noviembre y, apenas cuatro días después, Rocha Cantú formalizó un acuerdo de colaboración con la FGR.

Sin embargo, el empresario había acudido desde el 21 de octubre a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para solicitar su incorporación como testigo protegido, con el fin de aportar información sobre contrabando, redes financieras y presuntos vínculos con funcionarios y empresarios.

¿Cómo operaba la red de huachicol de Raúl Rocha?

La estructura ligada a Rocha Cantú adquiría combustible robado o procedente de Guatemala y lo movía a centros logísticos instalados en Querétaro. En “La Espuela”, dentro de Ferropolymers, llegaban carrotanques con el combustible, que luego era trasladado a “El Patio” (5ta La Chingada), donde se mezclaba con MTBE y nafta para mejorar su octanaje y presentación.

El producto final se distribuía a las compañías AGUIMAR, FUCHELA y PALMA SIKA, mientras que la facturación se sostenía con empresas fachada como Tabasco Capital S.A. de C.V. y PTIH.

Las empresas detrás del tráfico de armas

En el caso del tráfico de armamento, la Secretaría de Seguridad y la FGR identificaron un esquema operado a través de empresas de seguridad privada, utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armas:

SEGURIMEX S.A.P.I. de C.V.

SETER S.A. de C.V.

Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V.

Servicios Integrales VALBON S.A. de C.V.

Dinámica Seguridad Privada Consultores S.A. de C.V.

De acuerdo con la investigación, estas empresas intercambiaban armamento con apoyo de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, SETER fue la responsable de abastecer de armas al Grupo Sombra en Veracruz y a operadores del Cártel del Golfo en Tamaulipas.

Además, según documentaron las autoridades, las armas ilegales fueron rematriculadas con registros oficiales de la Sedena, lo que permitía que circularan con apariencia de legalidad.

Investigación contra dueño de Miss Universo inició en noviembre de 2024

Rocha Cantú es considerado por la FGR como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro, según reveló Abel Barajas, periodista de Reforma.

La investigación contra el dueño de Miss Universo inició el 29 de noviembre de 2024, luego de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República.