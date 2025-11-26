Condena Azucena Uresti ataques de Fernández Noroña contra Grecia Quiroz y critica silencio de Morena

En el espacio de Así las Cosas PM, la periodista Azucena Uresti, tachó de inaceptables los ataques de Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, al llamarla ambiciosa y fascista por exigir que se esclarezca el homicidio de su esposo, esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Que este sujeto se atreva siquiera a mencionarla para sus fines absolutamente mezquinos, pues a mí me duele la verdad (…) a lo mejor nosotras tenemos alguna forma de defendernos públicamente, pero lo de Grecia no tiene perdón. No hay manera de que este señor siga ofendiendo a las mujeres y siga utilizando el dolor ajeno en su beneficio. Es un tipo que no tiene empatía”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la periodista resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum parecía molesta con Noroña, por estos ataques contra la alcaldesa, cuando fue cuestionada en su conferencia mañanera.

“Con Gerardo Fernández Noroña creo que la presidenta se notaba molesta. Entiendo, quiero pensar que no quiere inflar una figura que no sirve, que no importa para Morena, que no quisieran que estuviera en Morena, pero yo note a la presidenta molesta (…) Ese señor es un provocador y puede causarle un problema a la presidenta, desafortunadamente”.

Uresti afirmó que Fernández Noroña utiliza la tribuna para acosar y violentar mujeres, y se dijo muy sorprendida de que ninguna mujer de la 4T, levantara la voz para condenar estas conductas.

“Luisa María Alcalde, que es feminista, bueno, espero yo que no feministas de ocasión, o selectivas. A la propia Citlali Hernández, a la que yo le tengo respeto a su trabajo, pero no la escuché contundente como en otros momentos. Malú Micher, yo (…) la tenía en un concepto distinto antes, muy luchona, muy dedicada a las causas de las mujeres, y ahora silencio con ese tema de Fernández Noroña”.

La conductora destacó la importancia de que las mujeres ya no se queden calladas ante estas agresiones y que las conductas misóginas de estas figuras políticas, se visibilicen ante la sociedad.

“Que la gente sepa quién es (…) él cree que puede ser un misógino, un violentador, como lo fue López Obrador. Con muchas personas, pero también con las mujeres. Y pues, perdón, no. Esa historia no se puede volver a repetir. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, siempre lo dije y lo sostengo, es un tipo que no respeta a las mujeres. Y Gerardo Fernández Noroña cree que puede ser lo mismo, pues se equivocó”.

Luego de que Azucena Uresti, también sufriera acoso en el pasado de parte del senador Fernández Noroña, la periodista dijo sentirse perseguida.

Aseguró que si este problema llegara a escalar en un futuro: “sí lo voy a denunciar por acoso, por espionaje, o lo que sea que configure un delito”.

