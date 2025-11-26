Hay que respetar… Grecia Quiroz no pasa por momento fácil: Sheinbaum

Que haya respeto Grecia y sensibilidad a la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, fue la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum por las críticas del senador, Gerardo Fernández Noroña en contra de Grecia Quiroz.

Después que el legislador aseguró que a la presidenta municipal le ganó la ambición y seguramente busca gobernar Michoacán por lo que pidió investigar a Raúl Morón y Leonel Godoy por el homicidio de su esposo, Carlos Manzo, la Primera Mandataria pidió esperar, para tratar asuntos políticos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las críticas a la alcaldesa?

“Yo creo primero que en estos casos hay que respetar primero, o sea, la esposa del alcalde, hoy hay alcaldesa de Uruapa, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo. Yo creo que en esa parte tiene que haber una sensibilidad para empezar. Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema, pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Y hay que ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo”. — Claudia Sheinbaum

¿Qué respondió Noroña y qué implica políticamente?

Y es que Fernández Noroña, aseguró que Grecia Quiroz tendrá todo el apoyo de los partidos de oposición debido a que requieren “figuras fascistas” para legitimar a la derecha.

¿Qué se sabe de la investigación del caso Manzo?

Por último la jefa del Ejecutivo Federal evitó hablar de la investigación que se mantiene sobre el caso del asesinato de Carlos Manzo después que siete escoltas fueron detenidos y mencionó que será el Gabinete de Seguridad el que brinde los detalles.

