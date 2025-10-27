Gerardo Fernández Noroña llora por el pueblo de Palestina y las redes sociales le reclaman: “En Sinaloa también están sufriendo”

El hasta hace unos días, Senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió a ser el centro de atención en redes sociales por aparecer llorando en una transmisión en vivo en su canal de YouTube, por lo que ha visto y vivido en su viaje a Palestina y compartir la crisis humanitaria que se vive en esa zona del planeta.

Hace unos días, el militante de Morena y apegado al Gobierno de la 4T, Gerardo Fernández Noroña, pidió licencia en el Senado de la República, para viajar a territorio palestino, según en sus propias palabras, para mostrar apoyo y vivir de cerca lo que estaban pasado en medio del conflicto con Israel.

El morenista se quebró en una transmisión en vivo de más de una hora, titulada “Alto al genocidio”. en su Canal de YouTube, donde ,monetiza gracias a donaciones que le dan sus sucriptores y la gente que lo ve todas las noches.

Ahí, con la voz cortada y con furia en sus palabras, Noroña no solo denunció la “ofensiva brutal y genocida” de Israel, sino que invocó el legado de su abuela, sobreviviente del Holocausto, quien le legó el mandato ético de no permanecer en silencio ante el “exterminio”.

“Está cabrón que haya gente que piense que eres un animal... que no tengas derecho a ser”, se expresó Gerardo, mientras se secaba las lágrimas

Fernández Noroña pidió licencia al Senado del 22 de octubre al 2 de noviembre para esta misión de solidaridad, presuntamente financiada por Emiratos Árabes Unidos, a donde viajó en días pasados y se ganó varias criticas por lucir atuendos de lujo y viajar en una limusina.

Noroña dijo que visitó varios sitios en su jornada del fin de semana, y describió escenas de muerte y destrucción en campos de refugiados, hospitales bombardeados, escuelas en ruinas, y miles de vidas humanas en condiciones deplorables.

Además arremetió contra Israel y dijo que no descarta que el ataque de Hamás en el 2023, fuera “prefabricado” por “los fachos” para justificar la escalada en violencia.

MUCHAS CRÍTICAS Y BURLAS Y POCA SOLIDARIDAD CON NOROÑA

A pesar de lo dramático que fue su live y de sus lágrimas que recorrieron en internet. la respuesta no fue la esperada por el morenista, que vio de nueva cuenta como su nombre aparecía en cientos de críticas y burlas en redes sociales.

Activistas como Ceci Patricia Flores, de las Madres Buscadoras de Sonora, y tuiteros opositores lo acusaron de empatía selectiva: “¿por qué derramar lágrimas por los 40 mil muertos estimados en Gaza, y callar ante los 200 mil homicidios dolosos en México durante el sexenio de AMLO, los 50 mil desaparecidos, los desplazados por el narco en Guerrero y Sinaloa, o las granadas en pueblos chiapanecos?“

En X, principalmente, hubo comentarios en su contra, señalando que en México también se viven cosas inhumanas como las víctimas del narco, la falta de medicamento a personas con cáncer, la poca ayuda a los damnificados por las inundaciones o los feminicidios que aumentan todos los días.