Grecia Quiroz exigió a Claudia Sheinbaum justicia por Carlos Manzo: “No fue para doblar las manos”, dijo tras marcha en Uruapan

La viuda de Carlos Manzo dio su primer discurso anticipó un voto de castigo en 2027 tras una protesta en Uruapan por el funcionario asesinado

Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán, dio su primer discurso en el mismo sitio donde su esposo Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

Ahí, la viuda del funcionario que solicitó reiteradamente el apoyo para combatir al crimen organizado, habló de la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el homicidio del padre de sus dos hijos.

¿Qué dijo Grecia Quiroz de la reunión con Sheinbaum?

En un mitin en La Pérgola de Uruapan, señaló que no fue complaciente durante su reunión con la presidenta de México:

“La reunión con la presidenta de México no fue para doblar las manos, fue para exigir justicia.Justicia para Carlos Manzo. Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio; fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en donde se encuentran”. — Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Señaló que también fue a exigir que nadie tenga que vivir bajo el régimen de extorsiones impuesto por el crimen organizado, principalmente el sector aguacatero que sostiene a esa población.

Viuda de Carlos Manzo anuncia voto de castigo para 2027

En su discurso, la nueva alcaldesa de Uruapan pidió a la población que la vean como “un instrumento” de su esposo y les preguntó si estaban de acuerdo con que tenga un equipo de seguridad, para poder continuar con la lucha de Manzo.

También anticipó el voto de castigo del su Movimiento del Sombrero para 2027:

“Vamos a seguir caminando con el Movimiento Independiente del Sombrero y que se escuche fuerte y claro: este movimiento les va a dar ese voto de castigo en el 2027. Vamos a trabajar por todos ustedes, juntos, unidos de la mano para seguir este movimiento”. — Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Tras agradecer “al pueblo de Carlos Manzo”, Grecia Quiroz pidió la ayuda de los uruapenses y que no la dejen sola.

Marchan para exigir seguridad y justicia por Carlos Manzo

Este viernes en Uurapan, Michoacán, se llevó a cabo un paro general y una movilización para exigir justicia por el alcalde asesinado, Carlos Manzo, y exigir paz en el municipio.

Transportistas, comerciantes, estudiantes, trabajadores e integrantes de la sociedad en general vestidos de color blanco, se sumaron a esta marcha pacífica que encabezó Raquel Ceja, de 89 años, abuela de Carlos Manzo.

También se escucharon reclamos hacia el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, además de exigencias para que salga del cargo.

