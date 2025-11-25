Amigo de Grecia Quiroz reta a Noroña, quien la atacó por pedir investigar a morenistas por asesinato de Carlos Manzo

Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero, reaccionó ante los ataques que recibió la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por parte del senador Gerardo Fernández Noroña.

Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero, retó al senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien acusó que a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ya se le despertó la ambición y afirmó que busca la gubernatura de Michoacán.

Esto, a poco más de 20 días que hombres armados asesinaron a su esposo durante el Festival de las Velas en Uruapan, el pasado 2 de noviembre.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado el pasado 2 de noviembre durante un festival en el marco del Día de Muertos. Ampliar

El reto de Bautista Tafolla a Noroña

A través de sus redes sociales, Carlos Bautista Tafolla le reclamó a Noroña que se metiera con una víctima de la violencia en Michoacán que, además, no está sola:

¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida. Y que no se te olvide: que no esté <a href="https://www.facebook.com/CarlosAlbManzo?__cft__[0]=AZVmOHDhGOEcVhbE4gz2oIoUBJiPoJ1ehtH4eBHZySowKBKJNBzqIcNz109W5WH7lUcCGhKuMDtpuDiCeA7gtnO6DrhH_MIwzlpcqlgcuFVRcmfU85KV8hi3-Qtk1Fn7-edYh3BYGjZyV5zxBNKz7tejTM2UWpD-7yLMOVaE-EPSPQASU_l3eeJOdHBMts6sCGs&__tn__=-]K-R" target="_blank" rel="">Carlos Manzo</a> no significa que <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=61576923789806&__cft__[0]=AZVmOHDhGOEcVhbE4gz2oIoUBJiPoJ1ehtH4eBHZySowKBKJNBzqIcNz109W5WH7lUcCGhKuMDtpuDiCeA7gtnO6DrhH_MIwzlpcqlgcuFVRcmfU85KV8hi3-Qtk1Fn7-edYh3BYGjZyV5zxBNKz7tejTM2UWpD-7yLMOVaE-EPSPQASU_l3eeJOdHBMts6sCGs&__tn__=-]K-R" target="_blank" rel="">Grecia Quiroz</a> esté sola. A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz". —

El diputado independiente Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero que inició Carlos Manzo. Ampliar

Finalmente, el diputado local de Michoacán retó a Noroña y dio respuesta a su acusación de pertenecer a la derecha:

“Y si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy. AQUÍ NO SOMOS DERECHA, AQUÍ SOMOS PUEBLO CABRÓN". —

¿De qué acusó Noroña a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan?

El pasado 18 de noviembre, Grecia Quiroz pidió investigar a los senadores morenistas Leonel Godoy y Raúl Morón, así como al exalcalde Nacho Campos por el asesinato de Carlos Manzo.

Recordó que estos personajes hicieron señalamientos fuertes contra su esposo, aunque no los mencionó como posibles autores intelectuales del crimen.

Debido a este llamado, el petista acusó en su video charla que se trata de una declaración política de la viuda de Carlos Manzo, quien busca la gubernatura de Michoacán.

“La declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan de señalar a Godoy a Morón como posibles responsables. O sea, puede ir a declarar en la Fiscalía y dar elementos, si es que los tiene, pues, la declaración, es evidentemente que es una declaración política donde ella, pues, ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo, va a ser candidata, este, de ahí a que nos gane hay un mar de distancia”. —

También acusó que la “derecha” va a apoyar a Grecia Quiroz, porque necesitan figuras fascistas: “es evidente que ya está en esa línea y que la derecha la va a apoyar con todo, que requieren, requieren figuras fascistas que legitimen y que tengan, además, cierto respaldo popular”

Por si fuera poco, Fernández Noroña reiteró sus dichos este 25 de noviembre desde el Pleno del Senado, en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.