Diputada del PT denuncia a Cuauhtémoc Blanco por violencia simbólica y acoso sexual; caso va al Comité de Ética

El Comité de Ética de la Cámara de Diputados recibió su primera denuncia formal: la presentada por la diputada del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, quien acusó al legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, de ejercer violencia simbólica y cometer acoso sexual, al dirigirle un gesto con connotación burlesca y sexual durante la sesión del martes, justo en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Diputada acusa acoso tras gesto de Cuauhtémoc Blanco

Los hechos ocurrieron cuando la legisladora exhibía una pancarta contra los violentadores de mujeres.

Al gritarle a Blanco “violentador, sal del pleno”, el exfutbolista le respondió enviándole un beso a manera de burla.

La diputada replicó con una seña con el brazo y le gritó que no debería ser legislador.

Este miércoles, desde su curul, Cruz Jiménez formalizó la queja:

“En este recinto, en pleno ejercicio de mis funciones fui objeto de una forma de violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual” — , señaló.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, admitió la denuncia y la turnó de inmediato al Comité de Ética recién instalado.

Blanco niega intención de ofender; el caso será revisado

En respuesta, Cuauhtémoc Blanco publicó una carta asegurando que no tuvo intención de ofender, ni faltar al respeto a la diputada, y rechazó que enviar un beso pueda considerarse un acto violento.

Reiteró su “absoluto compromiso con el respeto hacia las mujeres”.

El caso será deliberado por el Comité de Ética de San Lázaro, cuyo presidente Jaime Humberto Pérez, aclaró que este órgano no actuará como la “Santa Inquisición”, y que su función será llamar al legislador señalado, para solicitarle no repetir conductas similares.

