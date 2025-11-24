Dueño de Miss Universo revela otro contrato con Pemex que no se habría ejercido y que el certamen no es negocio

Raúl Rocha, copropietario del certamen Miss Universo, afirmó que el concurso “no es negocio” y reveló que uno de sus contratos pasados con Pemex “no se ejerció”,

Durante una entrevista en Así las Cosas con Carlos Loret de Mola, Raúl Rocha —dueño del 50% de la organización de Miss Universo— aseguró sentirse “decepcionado” por tener que explicar la polémica generada tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch. Señaló estar “triste por la situación”, pues “el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”, en referencia al integrante del jurado Omar Harfouch, a quien calificó como “musiquete” y del que afirmó: “yo lo renuncié, yo le retiré la posición”.

Rocha enfatizó que tres horas de show no determinan el resultado de un certamen que implica un año de preparación. Reiteró la necesidad de que “en los certámenes de belleza se deje de ver a la mujer como objeto”.

Revela contratos con Pemex

El empresario negó tener conflictos de interés relacionados con Pemex: “No tengo nada con Pemex, más que lo que tuve y venció”. Sin embargo, detalló que ha tenido dos contratos con la petrolera: del primero, aseguró que “nomás 44 millones ejecutamos de 70 millones”, mientras que el segundo, “no se ejerció”. Añadió que, incluso, “contratistas no nos han pagado”.

Afirmó también que no conocía a la familia Bosch —parientes de la ganadora del concurso— sino hasta hace dos meses: “No sabía que la tía es senadora… no ocupaba saberlo”.

Sobre el Casino Royale y su postura política

Al hablar del ataque al Casino Royale, del cual fue propietario, sostuvo: “Como mexicano no debemos colaborar con las extorsiones… a pesar de lo mal que me fue, volvería a hacer lo mismo”.

También rechazó haber apoyado campañas políticas o tener aspiraciones : “Soy apolítico… la gente busca politizar para que haya nota”.

Finalmente, calificó nuevamente a Omar Harfouch como “un psicópata” y defendió a su socia: “Ni está, ni ha estado en la cárcel, ni bajo investigación”.