Fátima Bosch y su opinión de Claudia Sheinbaum: así habló de la presidenta antes de ser Miss Universo México 2025

Antes de convertirse en Miss Universo México y conquistar en Tailandia la cuarta corona para el país, Fátima Bosch Fernández habló a inicios de año sobre el papel que representa la hoy presidenta Claudia Sheinbaum para las mujeres en México.

La conductora tabasqueña Linney Meza la entrevistó en una conversación donde abordaron cómo percibe el papel de las mujeres en la actualidad, Bosch respondió:

Hoy más que nunca la mujer juega un papel súper importante en la sociedad, más y nada menos que con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Ella marca un hito en la historia de México y ahorita, literalmente, estamos en la película de Barbie. Las mujeres son las que están llevando el país, y yo creo que eso le hacía falta a México. — Fátima Bosch.

Al referirse a que las mujeres han demostrado, con preparación, constancia y profesionalismo, que pueden ser lo que deseen y que no deben tener miedo a seguir luchando, agregó que:

Gracias a Claudia, ahora las niñas pueden soñar con también ser presidentas de una nación. — Fátima Bosch.

Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras su coronación

Luego de la victoria de la joven tabasqueña, la presidenta Claudia Sheinbaum la felicitó durante su mañanera de este viernes.

A mí me gusta de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres. — Claudia Sheinbaum.

Fátima Bosch, la nueva Miss Universo México

Este jueves, Bosch fue nombrada ganadora de la 74ª edición de Miss Universo, realizada en Tailandia, y fue coronada por Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

A sus 25 años, la originaria de Santiago de Etapa, Tabasco, es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios internacionales en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont.

Con este triunfo, se convierte en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo, sumándose a Lupita Jones (1991); Ximena Navarrete (2010); y Andrea Meza (2020).