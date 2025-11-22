Omar Harfouch: el juez que detonó la crisis en Miss Universo y amenaza con revertir la corona de Fátima Bosch

El estallido del conflicto

El escándalo en torno a Miss Universo 2025 no afloja. Y en el centro del conflicto aparece Omar Harfouch, empresario y músico franco-libanés que terminó convirtiéndose en la voz inquisidora del certamen. Su renuncia como juez, a solo días de la final, abrió una grieta que hoy tiene al certamen bajo sospecha, a la organización dando comunicados por dónde puede y a la corona de Fátima Bosch, Miss México, bajo una sombra que crece.

Las acusaciones sobre un jurado paralelo

Harfouch asegura que antes de la competencia final existía un “jurado improvisado” que habría seleccionado de manera anticipada a las 30 finalistas. Según su versión, ese grupo operaba fuera del proceso oficial y con claros conflictos de interés, desde relaciones personales con concursantes hasta vínculos con quienes contabilizaban votos. Afirma que esos resultados “se mantuvieron en secreto” y que cualquier intento de transparencia fue frenado desde adentro.

La ruptura con la organización

El exjuez cuenta que intentó hablar directamente con Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, pero describe la conversación como “irrespetuosa” y sin intención real de aclarar nada. Tras eso, no solo dejó el jurado, también canceló una presentación musical que tenía pactada para la final, bajo el proyecto “Performing for Peace”.

La polémica tras la coronación de Fátima Bosch

La polémica escaló después de la coronación. Harfouch calificó a Bosch como “fake winner”, y asegura que incluso predijo su victoria antes de que la mexicana pisara el escenario. Según él, grabó una entrevista, que se publicaría en HBO, donde explica por qué la coronación ya estaba definida. Para agregar peso a su acusación, difundió videos del público abucheando la salida de la recién coronada.

Los señalamientos más delicados y la vía legal

El señalamiento más delicado cae sobre una presunta relación de negocios entre Rocha y el padre de Bosch, lo que, según Harfouch, explicaría la ruta que tomó el resultado. Con esa base, ya consultó a un bufete legal en Nueva York y prepara una demanda contra la organización por fraude, corrupción, abuso de poder, engaño, conflicto de interés e incumplimiento de contrato. Su argumento: no solo él fue afectado, sino también las participantes que, en su visión, quedaron fuera por un proceso viciado.

Quién es Omar Harfouch

Harfouch, que combina su faceta empresarial con su carrera musical y está casado con la modelo y diseñadora Yulia Harfouch, dice que su objetivo es “hacer justicia” para los países que compitieron en desventaja. Y mientras Miss Universo intenta apagar el fuego con comunicados y negaciones, su nombre sigue empujando la conversación a un terreno incómodo, el de qué tan transparente es realmente el certamen más visto del mundo.