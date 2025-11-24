Director de Miss Universo Raúl Rocha confirma contrato millonario con Pemex; rechaza relación con el triunfo de Fátima Bosch

Raúl Rocha confirmó un contrato con Pemex y negó que esté ligado al triunfo de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

La victoria de Fátima Bosch, celebrada por miles de personas dentro y fuera de México, también ha estado acompañada por una serie de escándalos. Entre las críticas hacia la tabasqueña por obtener la cuarta corona para el país, la polémica sobre un supuesto conflicto de interés relacionado con un presunto contrato entre Petróleos Mexicanos, quien celebró la victoria de la mexicana el pasado 21 de noviembre, y una empresa del presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, continúa dando de qué hablar.

¿Qué dijo Raúl Rocha sobre el presunto contrato con Pemex?

La respuesta de Raúl Rocha llegó este domingo en Instagram, cuando confirmó que el contrato No. 640853806, por un monto total de $745,645,019.93 pesos, fue adjudicado a Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. mediante un proceso de licitación convocado por Pemex en septiembre de 2022.

El contrato fue celebrado el 7 de febrero de 2023 y tuvo una fecha de vencimiento establecida para el 31 de diciembre de 2023, con una vigencia total de 11 meses. — Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universo.

En su pronunciamiento precisó que una de sus compañías formalizó la compra del 50% de la Organización Miss Universo el 29 de enero de 2024. A partir de esa fecha asumió la presidencia de la empresa, casi un año después de que se otorgara el contrato.

Durante el periodo en que se desarrollaron los procedimientos de esta licitación, no mantenía ningún vínculo, ya fuera directo o indirecto, con miembros o directivos de la Organización Miss Universe, ni tampoco con integrantes de la familia Bosch, a quienes tuve la oportunidad de conocer apenas hace dos meses durante el certamen. — Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universo.

Tras rechazar conocer a la familia de la joven tabasqueña durate los procedimientos de licitación, negó que exista relación entre el contrato y el triunfo de Fátima.

Es completamente falso e imposible que exista relación alguna entre la adjuciacion de este contrato y el triunfo de dicha concursante (Fátima Bosch), dado que entre la fecha de la celebración del contrato y este certamen, pasó un lapso de 2 años y 8 meses — Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universo.

¿Qué dijo Pemex sobre el contrato con el Director de Miss Universo?

Por su parte, Pemex también negó cualquier tipo de vínculo con los directivos del certamen a través de una tarjeta informativa que compartió en su cuenta de X.

Pemex no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo, y la publicación de felicitación a Fátima se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo — Pemex.

