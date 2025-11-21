Fátima Bosch: Quién es la Miss Universo 2025 que puso a Tabasco en el mapa mundial de la belleza

Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener la codiciada corona de belleza. Por lo que te contamos quién es ella, de dónde es originaria y más detalles de la modelo.

Fátima Bosch: Más allá de la corona

La modelo Fátima Bosch no sólo destaca por su presencia y belleza escénica, sino por un sólido perfil académico que ha impulsado en su discurso. Fátima es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana y complementó su formación con estudios internacionales en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán, Italia, y el Lyndon Institute en Vermont, Estados Unidos.

Su historia personal resonó con el jurado y el público al mostrar su lado más humano y resiliente. Y es que Fátima Bosch compartió abiertamente los desafíos que enfrentó en su infancia y adolescencia.

La modelo y ahora Miss Universo 2025 fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por lo que enfrento episodios de bullying durante su estancia en distintas escuelas.

Proveniente de Tabasco, su padre, Bernardo Bosch es ingeniero y cuenta con una trayectoria bastante notoria como asesor del Director General de Pemex. Su madre, Vanessa Fernández Balboa, proviene de una familia ligada a los certámenes de belleza en Tabasco, por lo que tiene toda la experiencia en ello.

Fátima Bosch tiene un hermano que ha incursionado en la vida pública como columnista y ha mostrado interés en la política local de Tabasco.

Así, la ahora Miss Universo 2025, utiliza su experiencia para enviar un mensaje de empoderamiento, afirmando que “lo que me hacía sentir diferente, ahora me hace brillar”.

¿Cuánto tiempo durará Fátima Bosch con su corona de ‘Miss Universo 2025’?

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo durará aproximadamente un año o, hasta que se celebre la siguiente edición del certamen de belleza, Miss Universo 2026.

Tradicionalmente, la ganadora ostenta el título durante un periodo de 12 meses, dedicándose a ser la embajadora global de la organización, promoviendo diversas causas sociales, como la equidad de género y el empoderamiento femenino, alrededor del mundo.

Inicio del Reinado: 21 de noviembre de 2025 (fecha de su coronación).

Fin del Reinado: Finales de 2026 (cuando se corone a su sucesora).

Así que si quieres saber más al respecto de Fátima Bosch, puedes seguirla en redes sociales para no perderte ningún detalle de la modelo de 25 años que ha conquistado el corazón del mundo y sobre todo, de los y las mexicanas.