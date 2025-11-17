¿Cómo evitar el fraude bancario? 4 claves para blindar tu cuenta

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, el director de Prevención de Fraudes de HSBC, David Herrerías, alertó sobre defraudadores y estafadores que engañan a los clientes para robar sus cuentas bancarias.

Explicó que a las instituciones financieras se les ha complicado resolver este tipo de robos debido a que el comportamiento biométrico de los usuarios es muy similar, lo que dificulta identificar movimientos irregulares.

¿Cuál es la diferencia entre fraude y estafa?

Fraude: Ocurre cuando el delincuente engaña al cliente para realizar transacciones sin consentimiento.

Ocurre cuando el delincuente engaña al cliente para realizar transacciones sin consentimiento. Estafa: El propio usuario, convencido por el estafador, realiza las operaciones siguiendo instrucciones falsas.

“Hay dos momentos importantes, uno, cuando reciben un correo, un mensaje de texto, una llamada, cuando piden información que el cliente sabe que es confidencial, en ese momento es la alerta roja. Nunca un banco va a pedir información para poderlos proteger contra el fraude”. — David Herrerías, director de Prevención de Fraudes de HSBC

4 claves para evitar caer en robos bancarios

Si preguntan sobre una operación o compra, solo responde Sí o No. Si solicitan contraseña, usuario, número de tarjeta o domicilio, es casi seguro un fraude (99%). Colgar la llamada y no responder mensajes ni dar clic en enlaces sospechosos. Evitar enlaces en redes sociales con ofertas demasiado atractivas o de publicidad engañosa.

¿Cómo protegerse de fraudes/estafas?



- No confiar en la publicidad de ventanas emergentes en internet.

- Nunca un banco nos va a pedir información confidencial.

- Siempre desconfía.#NegociosW con @JLeyvaReus

Herrerías mencionó que estos delitos aumentan en momentos de mayor flujo de dinero, como quincenas, Buen Fin, aguinaldos o cierre de año. Por ello, los bancos deben alertar a los usuarios y poner a su disposición sistemas de prevención, como herramientas anti-intrusos de bajo costo.