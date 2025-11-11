¿Ese descuento del Buen Fin 2025 es real? Así puedes identificar una rebaja FALSA antes de comprar

¿Cómo saber si un descuento es real en el Buen Fin 2025? / Norte Photo

El Buen Fin 2025 empieza esta semana, y con tantas ofertas por todos lados es normal que te preguntes si los descuentos que ves son reales o solo aparentan serlo. Aunque sí hay promociones auténticas, también existen precios inflados que hacen parecer que estás ahorrando cuando en realidad no es así.

Por eso, te compartimos una de las formas más fáciles para comprobar si un descuento realmente lo es, con ayuda de la PROFECO.

¿Cómo saber si un descuento es real en el Buen Fin 2025?

No necesitas ser un experto ni tener ojo de águila para cazar los mejores descuentos. Solo basta con entrar a la plataforma “Quién es Quién en los Precios del Buen Fin” de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde puedes comparar precios de productos antes y durante el Buen Fin.

Ahí puedes ver el precio más bajo, el más alto y el promedio de muchísimos productos. Y gracias a esa comparativa sabrás si el descuento que te ofrecen es real o solo es una mera estrategia comercial.

TE PUEDE INTERESAR: La guía del Buen Fin 2025 para sobrevivir a las estafas y fraudes en compras en línea, según la SSPC

Compara precios durante el Buen Fin 2025 con ayuda de Profeco. / Jam Media Ampliar

¿Cómo usar la herramienta de Profeco para comparar precios durante el Buen Fin 2025?

Es muy fácil, sigue estos pasos:

Entra a: elbuenfin.profeco.gob.mx Selecciona tu ciudad y la categoría que te interese: desde televisión y video, audio, cámaras, cómputo, celulares, electrodomésticos, línea blanca o ventilación. Luego, dale clic en “Buscar” y la plataforma te mostrará una lista con las marcas, modelos y precios más bajos, altos y promedio.

Además, puedes filtrar por alcaldía o municipio, tipo de producto o marca, para reducir opciones y hacer más sencilla la comparación.

¿Cuál es la diferencia entre una oferta y una promoción, según Profeco?

No todo lo que suena a “descuento” lo es. De acuerdo con la Revista del Consumidor, una oferta es una rebaja directa en el precio de un producto o servicio por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

En cambio, una promoción puede incluir otros elementos además de una simple rebaja, como los clásicos “compra uno y llévate el segundo al 50%”.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: ¿Cuáles son los descuentos que tienen las tarjetas INAPAM?

Conoce la diferencia entre una oferta y una promoción durante el Buen Fin 2025, según Profeco. / Norte Photo Ampliar

¿Por qué es importante comparar precios antes y durante el Buen Fin 2025?

Porque, según la PROFECO, algunos comercios inflan precios antes del Buen Fin para simular rebajas más grandes. Por eso, es muy importante que puedas comparar precios antes de comprar y asegurarte de que el descuento que ves sea una verdadera oferta.

¿Qué hacer si tienes un problema durante el Buen Fin 2025?

Si durante el Buen Fin tienes algún inconveniente con una compra o con un comercio, PROFECO instalará módulos de atención en todo el país y tendrá presencia activa en al menos 337 centros comerciales.

Ahí podrás recibir orientación o levantar una queja formal en caso de fraude, publicidad engañosa o incumplimiento por parte de una tienda.

TE PUEDE INTERESAR: La ANTAD prevé un exitoso Buen Fin