Buen Fin 2025: La clave para no endeudarte, según experta en finanzas

El Buen Fin 2025 se realizará del 13 al 17 de noviembre. En entrevista con Jeanette Leyva Reus, la divulgadora de educación financiera y directora de la plataforma Gira Tus Finanzas, Yuridia Torres, recordó que “gastar no es malo, hacerlo sin planeación sí”. Por ello, recomendó que antes de comprar se analice si una adquisición podría desestabilizar las finanzas personales o familiares, especialmente si se adquiere a crédito y sin tener definida la capacidad de pago.

Torres señaló que los meses sin intereses son atractivos, pero advirtió que dividir un pago por uno o dos años puede resultar contraproducente, pues en algunos casos el producto deja de usarse mientras la deuda continúa. Recomendó limitar las compras a plazos de tres meses sin intereses para evitar presiones en los ingresos mensuales.

“Probablemente nos va bien, ganamos bien, decimos sí puedo, por eso la organización y planeación para saber cuánto vamos a estar pagando con meses sin interés es importante porque si dejamos de cubrir una mensualidad ahí se viene la bola de nieve, hay que asumir la compra total porque se desactivan estos meses y vas a pagar intereses, hay que revisar condiciones de compra con los bancos o institución de la tarjeta”. — Yuridia Torres, divulgadora de educación financiera

Fraudes, inversiones y prever la cuesta de enero

La divulgadora alertó sobre el aumento de fraudes durante estas fechas, ya que la ciberdelincuencia aprovecha el incremento de compras en línea. Sugirió revisar enlaces, evitar páginas no oficiales y usar tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos para prevenir robo de información.

Además, destacó la importancia de invertir incluso con montos pequeños, pues actualmente existen instituciones que ofrecen rendimientos de hasta 15%, un beneficio que se puede aprovechar. Recordó que también es necesario prever la cuesta de enero, ya que se avecinan gastos adicionales, y subrayó que “la mejor forma es preocuparse por su futuro y por su tranquilidad financiera para los siguientes meses”.

