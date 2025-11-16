Condena Brugada violencia en marcha de la Generación Z… “estuvo impulsada por grupos conservadores”

Al afirmar que la Ciudad de México es una ciudad de derechos y libertades, la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, garantizó que su gobierno respetará todas las manifestaciones, sin embargo, manifestó su rechazo a los actos de violencia ocurridos en la marcha del sábado, durante la manifestación de la llamada Generación Z, de la que dijo, se castigará a quienes cometieron delitos.

¿Qué se sabe de los policías lesionados?

La mandataria capitalina reportó que por esta manifestación, hasta el momento quedan 14 policías hospitalizados.

“Rechazamos enérgicamente los actos de violencia ocurridos ayer, quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades y expresamos nuestra solidaridad con las personas que lamentablemente resultaron lesionadas, ayer durante este evento.

Nuestra ciudad que es pacifista, nunca aceptará la violencia en las calles y los intentos de sembrar caos, siempre van a fracasar”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR:Mensaje a opositores: Sheinbaum defiende soberanía y rechaza intervención extranjera en México

¿Brugada responsabiliza a la oposición?

Clara Brugada enfatizó que su gobierno y las autoridades capitalinas, no caerán en ningún tipo de provocación para censurar las expresiones de ningún grupo, por lo que convocó a quienes quieran manifestarse lo hagan de manera pacífica y en dicho escenario responsabilizó a la oposición.

“El camino tiene que ser la democracia ,es nuestra obligación señalar que la marcha estuvo impulsada por los mismos grupos conservadores de siempre que no están de acuerdo con la transformación de México. Son viejos grupos enfundados en las causas de las juventudes y lo decimos tal cual es bienvenida cualquier manifestación de la oposición, del conservadurismo, pero consideramos muy importante preguntar si esa va a ser la manera de cómo van a participar políticamente los grupos que no estén de acuerdo con este movimiento”, dijo Brugada.

La mandataria capitalina insistió que su gobierno no actuará con represión aunque dijo, tiene la obligación de cuidar y garantizar la paz y aplicar la ley cuando sea necesario con serenidad y con firmeza.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Vicente Fox agradece marcha de la Generación Z: “Queremos un país con libertad, paz e instituciones de verdad”

¿Qué incluye la reapertura de la Línea 1?

Por otro lado, la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, encabezó la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro,

Previamente con la danza de dragones chinos y danzantes aztecas, fue reabierto el último tramo de la conocida como Línea Rosa, la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, es decir de Juanacatlán a Observatorio.

El asesor de movilidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, informó que con eso se transportará diariamente a 850 mil pasajeros con viajes más rápidos y seguros utilizando 39 trenes, 29 de ellos, los más modernos que hay en el país.

Adrián Rubalcaba, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, destacó que la modernización de esta línea es una de las mayores inversiones en los últimos años con 37 mil millones de pesos y recordó que esta modernización inició el 11 de julio de 2022.

Síguenos en Google News y encuentra más información