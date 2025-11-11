¿En qué gastan más los mexicanos durante el Buen Fin? Los productos más comprados el último año, según CONCANACO

El 75% de las compras del último Buen Fin se realizaron en tiendas físicas, según CONCANACO SERVYTUR. / NurPhoto

Durante el Buen Fin 2025, las opciones para gastar son prácticamente infinitas con opciones desde ropa y accesorios hasta televisores, gadgets o viajes. Pero si te interesa saber en qué se gasta más durante el Buen Fin, aquí te contamos qué dicen los últimos datos.

¿Cuáles fueron los productos más comprados en el último Buen Fin?

De acuerdo con información de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, en el Buen Fin 2024 casi el 80% del gasto se concentró en:

Electrónica y tecnología, con 79.4%

Incluye prácticamente todos los dispositivos digitales y sus accesorios como:

Teléfonos inteligentes y accesorios (fundas, cargadores, audífonos).

Laptops, tabletas y computadoras de escritorio.

Televisores, bocinas, barras de sonido y equipos de audio.

Consolas de videojuegos, controles y videojuegos.

Relojes inteligentes, wearables y gadgets.

Cámaras fotográficas, drones y equipos de video.

Dispositivos de red (routers, módems, extensores Wi-Fi).

Ropa y calzado, con 15.9%

Ropa para hombre, mujer y niños (casual, deportiva, formal).

Calzado de todo tipo (tenis, botas, sandalias, tacones, etc.).

Accesorios como bolsos, cinturones, bufandas, gorras, joyería y relojes.

Ropa interior, pijamas y lencería.

Línea blanca, con 4.7%

Refrigeradores, congeladores y frigobares.

Lavadoras y secadoras.

Estufas, hornos y microondas.

Campanas extractoras.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ese descuento del Buen Fin 2025 es real? Así puedes identificar una rebaja FALSA antes de comprar

¿Cuáles fueron los productos más comprados en el Buen Fin pasado? / Medios y Media Ampliar

¿Dónde se compra más durante el Buen Fin, en línea o en tienda física?

Según la confederación, el 75% de las compras del último Buen Fin se realizaron en tiendas físicas, mientras que el 25% restante fue a través de plataformas en línea.

Además, la CONCANACO detalló que el 50% de los consumidores dijo haber encontrado promociones en paquetes turísticos, un 35% en servicios educativos y un 15% en entretenimiento y servicios profesionales.

Así que no todo se va en pantallas ni celulares, pues los viajes y hasta los cursos de inglés también forman parte de los gastos fuertes en esta temporada.

¿Qué estados gastaron más durante el Buen Fin del año pasado?

Por su parte, de acuerdo con datos recopilados por la periodista Andrea Salvador Pérez en noviembre de 2024, las ciudades con mayor participación durante el último Buen Fin fueron la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Baja California.

Sin embargo, sus números difirieron con los de la Concanaco, ya que señaló que salud y belleza fue una de las categorías con mayor crecimiento en ventas.

TE PUEDE INTERESAR: La guía del Buen Fin 2025 para sobrevivir a las estafas y fraudes en compras en línea, según la SSPC