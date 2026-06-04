Sistemas de captación de agua de lluvia llegan a mil escuelas, y esto es solo el principio: Fundación Coca-Cola

“Escuela con Agua” suma 340 mil beneficiados de 240 municipios de 29 estados de la República y ahora trabaja en los planteles de educación básica de las ciudades sede del Mundial.

Con el objetivo de apoyar a las escuelas que padecen por falta de agua, desde 2021 la Fundación Coca-Cola México se ha dado a la tarea de llevar los sistemas necesarios para la captación de agua de lluvia que permita a escuelas de educación básica de 29 estados de la República contar con agua para aseo e higiene alcanzando ya 1 mil planteles; el director ejecutivo de Fundación Coca Cola México, Rodrigo Feria compartió detalles del programa Escuelas con Agua que busca seguir creciendo, pues afirma “esto es solo el comienzo”.

Captación de agua de lluvia para escuelas con estrés hídrico

“Escuelas con Agua” es el programa emblema de la fundación y llega a escuelas con estrés hídrico que en días como hoy captan el agua de lluvia que posterior a su tratamiento es utilizada principalmente para la higiene de los planteles, compartió Rodrigo Feria en el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

Escuelas con Agua: El programa que cambia la vida de miles de niños en México#AlAire | Rodrigo Feria, Director ejecutivo de Fundación Coca-Cola México#NegociosW con @JLeyvaReus



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Rodrigo Feria detalló que el programa permite a las escuelas tener la reserva de agua para uso en sanitarios, limpieza de aulas y se conecta a la red de la escuela, bajo un modelo que integra tecnología de acompañamiento en tiempo real que a través de sensores hace llegar a un tablero el reporte de cuándo el sistema requiere alguna intervención a fin de que las escuelas cuenten siempre con agua.

Y compartió “la semana pasada tuvimos el evento de la escuela número mil, lo que representa más de 340 mil beneficiados, 240 municipios de 29 estados de la República y esto es solo el comienzo”.

Resaltó que con estos sistemas se pueden evitar muchas enfermedades , entre ellas problemas en menores que evitan ir al baño por no contar con agua.

Meta de expansión y participación comunitaria

La manera en que las escuelas obtienen este beneficio es ser parte de la lista de la SEP, integrada desde 2023, vía autoridades locales en cada municipio o directamente en la página de la Fundación en donde padres de familia, maestros y directivos, son los que acercan a las escuelas a este programa.

Los esfuerzos son compartidos con Conagua, autoridades de los tres niveles de gobierno, padres, maestros y directivos, y Coca Cola suma a otras empresas miras a cerrar la brecha y más escuelas cuenten con agua.

Comités de padres de familia son capacitados para la implementación de los sistemas de captación de agua de lluvia, mismo que han sido replicados en las comunidades. Ampliar

Para la implementación del sistema, detalló Feria, se lleva a cabo la coordinación con padres de familia quienes forman comités, son capacitados sobre el uso responsable del agua y la tecnología a utilizar para poder hacerse cargo del mantenimiento de los sistemas. Por ello aseguró que este tipo de proyectos ayudan a cambiar el chip, rebasan las fronteras de la escuela las propias comunidades aprenden a replicar este sistema de uso responsable del consumo de agua.

¿Cuál es la meta de Escuelas con Agua?

El directivo compartió que el legado de acceso al agua tiene en mira la colocación de sistemas en los estados que serán sede de la Copa del Mundo. El problema hídrico es enorme, por lo que Coca-Cola busca siempre más aliados para solventar este tipo de proyectos y llevar agua principalmente a zonas rurales e incluso cercanos en donde las lluvias puedan ser captadas.

Actualmente, dijo, faltan 3 estados para estar presentes en toda la República, pero se busca llegar primero a los planteles que más la necesitan. Escuelas con Agua mantiene su expansión con la meta de incrementar la cobertura en las zonas con mayores necesidades. Además, contempla seguir sumando comunidades y aliados para ampliar el acceso al recurso hídrico.

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