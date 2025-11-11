Protocolo de GN para proteger a Carlos Manzo no falló: Sedena

“No falló” el protocolo de Guardia Nacional para proteger al que fuera alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre tras un evento público, enfatizó el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, destacó que fue el exfuncionario quien no se apegó a los protocolos de las fuerzas federales para incrementar su nivel de seguridad.

“El protocolo no falló... lo de la Guardia Nacional, qué es lo que vamos a hacer, tratar de concientizar más a la persona que se le va a resguardar para que coopere en la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad, eso es lo que se va a hacer”. — Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional

Policías municipales declararán por homicidio de alcalde

El primer círculo de seguridad del presidente municipal de Uruapan estaba integrado por policías locales, responsables de disparar contra el presunto agresor. Ante ello, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los elementos no están detenidos, pero sí fueron llamados a declarar.

“Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. Esa declaración que usted dice, la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para determinar el arma que mata al agresor y la que dispara en contra del presidente municipal. Las investigaciones siguen a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y lo van a informar más adelante. No están detenidos, pero están localizados y acuden a declarar cada que se les llama”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Asimismo, enfatizó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si atraerá el caso, actualmente bajo investigación de la fiscalía estatal.

“Por ahora avanzan los peritajes y declaraciones de la fiscalía local. Ayer tuve una llamada con el fiscal general de la República y hoy tendremos una valoración sobre el caso. Ya el fiscal, en su momento, informará si se atrae o no, pero depende de la propia FGR, que tiene autonomía a pesar de la gran coordinación que mantenemos”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Aunque no se descarta ninguna línea de investigación, las autoridades informaron que se mantienen patrullajes constantes en Uruapan y que han sido detenidos extranjeros involucrados en diversos delitos en la entidad.

