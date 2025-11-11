¡Otra vez! Campesinos y transportistas anuncian bloqueos y paro nacional

El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Maíz (FNRCM) anunció un paro de transportistas y bloqueos en carreteras y aduanas para el próximo 24 de noviembre, luego de varias reuniones desde el domingo pasado y hasta la noche de este lunes.

Movilización nacional por el campo mexicano

Desde el Zócalo capitalino, Ángel Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), anunció que participarán 25 estados.

Vamos en los próximos días a iniciar una gran movilización nacional por el campo, con motivo de la incertidumbre que se está viviendo en el país con la gente que producimos, que vivimos y dependemos del campo” — Señaló

El líder del FNRCM informó que la movilización incluye: la toma de aduanas, el cierre del paso a camiones de carga y un paro total de labores de los transportistas.

Determinamos que la forma de lucha va a volver a ser en las carreteras, vamos a tapar el tránsito de las mercancías. No vamos a impedir el paso de los privados o camiones de transporte de pasajeros, además se va a concretar la toma de las aduanas como forma de presión máxima” — Aseguró Baltazar Valdéz

Demandas del Frente Nacional de Productores

Por su parte, David Estévez Gamboa, presidente de la ANTAC, explicó que el transporte mexicano está padeciendo de la inseguridad en las carreteras, así como de las extorsiones. Además, acusó que, en la actual administración, el crimen organizado se está robando entre 55 y 60 transportes de carga diarios.

Es por ello que tanto transportistas como productores del campo se presentaron en las inmediaciones de Palacio Nacional para exigir mejores condiciones.

Esto es lo que demandan la ANTAC y el FNRCM