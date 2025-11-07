Asesinato de Carlos Manzo despertó a un tigre que no van a callar: Carlos Bautista
El diputado independiente Carlos Bautista pidió a la Fiscalía General de la República atraer el caso del asesinato de Carlos Manzo, y advirtió que “despertaron a un tigre que no van a callar ni parar”.
"Estamos enfocando todo ese enojo en algo bueno, seguir el legado de Carlos Manzo": Carlos Bautista
Tras el asesinato de Carlos Manzo, líder del movimiento independiente en Michoacán conocido como El Sombrero, el diputado Carlos Bautista aseguró que este crimen “despertó a un tigre que no van a callar y que no van a parar”.
En entrevista con Gabriela Warkentin para Así las Cosas, el legislador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso y abrir nuevas líneas de investigación que, según dijo, apuntan al exalcalde Ignacio Campos e incluso a candidatos opositores a Manzo.
“Estamos muy encabronados, enfocando el enojo en seguir el legado de nuestro líder Carlos Manzo. Nos arrebataron al líder y esperanza de muchas personas… a Carlos lo asesinaron, pero despertaron a un tigre que no van a callar, que no van a parar”, expresó Bautista.
El diputado independiente afirmó que Carlos Manzo presentó más de 100 denuncias contra el exalcalde Ignacio Campos y su grupo, sin que la Fiscalía de Michoacán diera seguimiento.Por ello, exigió que Morena deje de proteger a presuntos responsables y que se esclarezca si se trató de un crimen político.
“Morena no puede seguir tapando personas, necesitamos saber si esto fue un crimen político, y si lo fue, necesitan destaparlo”, subrayó.
Bautista también dirigió un mensaje a la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, para que “ponga atención en Uruapan” y revise a los integrantes de su movimiento.
Respecto a Grecia Quiroz, nueva alcaldesa de Uruapan, Bautista destacó que fue una de las primeras integrantes del movimiento independiente y que renunció a un gobierno “corrupto y amenazante” para sumarse al proyecto de Manzo.
“Grecia es la persona que puede mantener este movimiento. Carlos iba a ser gobernador y luego presidente de la República; nosotros vamos a seguir exactamente la misma línea, pero lo vamos a hacer con Grecia”, señaló.
El diputado añadió que el Congreso de Michoacán actúa con corrupción y reparto de poder, al no respetar sus derechos como legislador independiente. Llamó a la rendición de cuentas y a la movilización pacífica de la ciudadanía.
“No es soberanía estar sometido al narcotráfico. Los partidos priorizan el bienestar de su partido antes que el de la ciudadanía; por eso es el enojo de la sociedad”, dijo Bautista.