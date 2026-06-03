Clima en CDMX y Edomex: jueves 4 de junio con lluvia y un ambiente cálido todo el día

Las lluvias seguirán presentes en el Valle de México durante este jueves 4 de junio de 2026. De acuerdo con los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Ciudad de México y el Estado de México tendrán una jornada con ambiente cálido durante gran parte del día, pero con probabilidad de chubascos, tormentas eléctricas y posible caída de granizo por la tarde y noche.

La temporada de lluvias ya comenzó a mostrar sus efectos en la región central del país y las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en zonas propensas a encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Para este jueves, se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y un incremento de nubosidad conforme avance la tarde. Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

¿Cuál será la temperatura este jueves en la CDMX?

La capital del país mantendrá un ambiente cálido durante gran parte del día. Según los pronósticos meteorológicos, la temperatura máxima oscilará entre los 28 y 34 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre los 14 y 17 grados durante las primeras horas de la mañana. También se prevén vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora.

Las alcaldías del sur y poniente de la Ciudad de México podrían registrar lluvias más frecuentes durante la tarde, por lo que se recomienda portar paraguas o impermeable.

Pronóstico de lluvias para el Estado de México

En el Estado de México se prevé una situación similar. Durante la mañana dominará un ambiente fresco, especialmente en municipios de mayor altitud como Toluca y la zona de los volcanes.

Sin embargo, hacia la tarde aumentará la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las temperaturas máximas rondarán entre los 22 y 25 grados Celsius, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 8 o 10 grados en algunas regiones.

Las autoridades estatales recomiendan conducir con precaución debido a la reducción de visibilidad que suelen provocar las lluvias intensas.

Recomendaciones ante las tormentas en el Valle de México

Ante el pronóstico de lluvias para este jueves 4 de junio, Protección Civil recomienda evitar cruzar calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado mediante canales oficiales.

Asimismo, se pide a la población evitar tirar basura en las calles para reducir el riesgo de que las coladeras se obstruyan y provoquen encharcamientos.

La combinación de altas temperaturas durante el día y humedad en la atmósfera seguirá favoreciendo el desarrollo de tormentas vespertinas en la Ciudad de México y el Estado de México durante los próximos días. Por ello, especialistas del SMN mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas en la región.

Si tienes actividades al aire libre programadas para este jueves, lo mejor será salir preparado para cambios repentinos en el clima, ya que el calor podría dar paso a lluvias intensas en cuestión de horas.