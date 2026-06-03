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Fiscalía confirma que cuerpo hallado en Tepoztlán es de Michelle Itzayana

La Fiscalía de Morelos informó que los estudios periciales confirmaron que el cuerpo localizado en Tepoztlán corresponde a Michelle Itzayana, estudiante reportada como desaparecida desde el 24 de mayo.

Cuerpo localizado en Tepoztlán corresponde a la estudiante de la UAEM, Michelle Itzayana

Cuerpo localizado en Tepoztlán corresponde a la estudiante de la UAEM, Michelle Itzayana

Luis Alberto Beltrán

Tras concluir los estudios periciales de genética al cuerpo sin vida localizado ayer en las inmediaciones del municipio de Tepoztlán, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que corresponde a la estudiante Michelle Itzayana, reportada como desaparecida el pasado 24 de mayo.

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¿Cómo confirmó la Fiscalía la identidad de Michelle Itzayana?

“Esta determinación se da luego de los resultados de genética e identificación humana, así como por el reconocimiento de prendas y pertenencias de la víctima por parte de sus familiares, diligencias practicadas con rigor científico y legal por parte de la Coordinación General de Servicios Periciales“.

—  Comunicado Fiscalía General del Estado de Morelos

Cuerpo localizado en Tepoztlán corresponde a la estudiante de la UAEM, Michelle Itzayana

¿Qué informó la Fiscalía sobre la investigación?

La FGE puntualizó que agotará todas las líneas de investigación para precisar las causas del deceso de la víctima, quien era alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta (SEUM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Cuerpo localizado en Tepoztlán corresponde a la estudiante de la UAEM, Michelle Itzayana

¿Qué apoyo recibirán los familiares de la estudiante?

Además de que mantendrá comunicación y acompañamiento institucional con familiares de la joven para garantizar justicia.

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